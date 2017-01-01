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    Художник поместил высказывания Трампа о женщинах на старую сексистскую рекламу

    • Сьогодні, 10:34
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    Saint Hox проверил, насколько хорошо сочетаются слова президента США со старыми рекламными иллюстрациями.

    Сирийский художник, известный под псевдонимом Saint Hox, представил серию работ под названием Making America Misogynistic Again, в которой поместил женоненавистнические высказывания президента США Дональда Трампа на секситскую рекламу прошлых лет, пишет FastCompany.

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    «Я просто убрал оригинальные надписи и заменил их на цитаты Трампа о женщинах. Как оказалось, они очень подходят друг другу, все смотрится очень органично», — отметил автор работ.

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    «Тебя не волнует, что эта девушка играет на скрипке лучше всех на свете. Тебя волнует то, как она выглядит». Цитата 2005 года
    «Своим друзьям я советую быть пожестче с их женами». Цитата 1994 года
    «Это, должно быть, неплохое зрелище: видеть, как ты падаешь на колени». Цитата 2013 года
    «Ты так и не доходишь до ее лица, просто потому что у нее чертовски хорошее тело». Цитата 2004 года
    «Если я уже дома, а ужин еще не готов, я прихожу в бешенство». Цитата 1994 года
    Художник поместил высказывания Трампа о женщинах на старую сексистскую рекламу

    Джерело: Bird In Flight

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