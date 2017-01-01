Художник поместил высказывания Трампа о женщинах на старую сексистскую рекламу

Сирийский художник, известный под псевдонимом Saint Hox, представил серию работ под названием Making America Misogynistic Again, в которой поместил женоненавистнические высказывания президента США Дональда Трампа на секситскую рекламу прошлых лет, пишет FastCompany.

«Я просто убрал оригинальные надписи и заменил их на цитаты Трампа о женщинах. Как оказалось, они очень подходят друг другу, все смотрится очень органично», — отметил автор работ.