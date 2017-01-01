Художник поместил высказывания Трампа о женщинах на старую сексистскую рекламу
- Сьогодні, 10:34
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Saint Hox проверил, насколько хорошо сочетаются слова президента США со старыми рекламными иллюстрациями.
Сирийский художник, известный под псевдонимом Saint Hox, представил серию работ под названием Making America Misogynistic Again, в которой поместил женоненавистнические высказывания президента США Дональда Трампа на секситскую рекламу прошлых лет, пишет FastCompany.
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«Я просто убрал оригинальные надписи и заменил их на цитаты Трампа о женщинах. Как оказалось, они очень подходят друг другу, все смотрится очень органично», — отметил автор работ.
Джерело: Bird In Flight