Художник превращает наброски своих сыновей в рисунки мультяшных персонажей

Проживающий в Токио французский художник-мультипликатор Тома Ромэн публикует в твиттере невероятные работы, в которых превращает наброски своих сыновей в забавных анимационных персонажей.

Том берет за основу придуманный детьми концепт и перерисовывает иллюстрации более профессиональным образом.

Что из этого получилось, смотрите прямо сейчас!