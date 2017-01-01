Художник превращает наброски своих сыновей в рисунки мультяшных персонажей
- Сьогодні, 10:55
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Розсилка
Тома Ромэн выкладывает в соцсетях работы, созданные на основе детских рисунков.
Проживающий в Токио французский художник-мультипликатор Тома Ромэн публикует в твиттере невероятные работы, в которых превращает наброски своих сыновей в забавных анимационных персонажей.
Том берет за основу придуманный детьми концепт и перерисовывает иллюстрации более профессиональным образом.
Что из этого получилось, смотрите прямо сейчас!
Джерело: Bird In Flight