Художник создал уникальную Барби с реальными пропорциями тела



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не верите своим глазам? Наконец-то спустя годы существования суперхудой куклы был создан ее аналог, параметры фигуры которого приближены к современным реалиям.

Если бы Барби была настоящей девушкой, то в нее все тыкали бы пальцем. Ведь эта девица имела бы чрезмерно осиную талию, стройные ноги от ушей, узкие плечи и красивые бедра. Она идеальная. В современном мире такую барышню точно позвали бы на показ Victoria's Secret.

Создание куклы с реальными пропорциями тела началось в 2013 году, когда Николай Ламм работал художником в Питтсбурге. Тогда он начал создавать наброски куклы, которую решил назвать «Нормальная Барби» или же «Ламмили». Его главной целью было сделать куклу, тело которой будет приближено к реальному, пишет womanadvice.

В своей работе Николай использовал пропорции одной 19-летней девушки из Центра по контролю и профилактике заболеваний тела. Затем он смоделировал 3D-модель необычного творения.

По сравнению с оригинальной куклой, новая Барби ниже ростом, у нее нет ярко выраженной талии, немного полные бедра, слабозаметный макияж. Еще она полностью всей стопой стоит на полу (Барби-худышка всегда стоит на носочках).

Сам создатель новой куклы признается, что даже одежду и аксессуары для нее разработал самостоятельно. «Своей работой я хочу доказать, что каждая девушка, имея обычные пропорции, полноватые и не длинные ноги, может выглядеть сногсшибательно», - с улыбкой рассказывает Ламм.



