Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Последние несколько лет Sex входит в число самых разыскиваемых из уже не издающихся книг. Она вызвала массовое негодование у критиков и даже у фанатов Мадонны, при этом имела огромный коммерческий успех и возглавила список бестселлеров по версии The New York Times.

Книгу-фотоальбом Sex, оформленную в алюминиевую обложку, мир увидел в 1992 году. Поскольку в ней отобразились такие табуированные в обществе темы, как лесбиянство, мастурбация и садомазохизм, СМИ встретили издание шквалом негативных комментариев. Карьеру певицы хоронили, называя её воплощением греха и секс-маньячкой.

Sex – это иллюстрированные сексуальные фантазии Мадонны в образе «госпожи Диты». Фотографом выступил скандально известный Стивен Майзел. Среди позирующих: супермодель Наоми Кэмпбелл, звезда гей-порно Джоуи Стефано, актёр Удо Кир, рэперы Биг Дэдди Кейн и Ванилла Айс. Последний разорвал отношения с певицей на фоне бурной общественной реакции, которую вызвала книга.

«Задача моего творчества – научить людей не стыдиться себя, своего тела, своей внешности, своих желаний и сексуальных фантазий. Именно страх является причиной и фанатизма, и сексизма, и расизма, и гомофобии», – отвечала на критику Мадонна.

Дональд Трамп негативно прокомментировал Sex королевы поп-музыки. Его возмутила не нагота и не характер снимков, а разочаровал сам вид обнажённого тела. «Не очень, – отозвался он о книге Мадонны 23 октября 1992 в USA Today. – Я не думаю, что вас это поразит. Если бы Мадонна была в этой комнате, она бы оказалась здесь наименее привлекательной женщиной», – сказал тогда Трамп аудитории на ток-шоу. А какое впечатление произвели фотографии Мадонны на вас?