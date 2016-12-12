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    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex

    • Сьогодні, 12:37
    • Розсилка

    Последние несколько лет Sex входит в число самых разыскиваемых из уже не издающихся книг. Она вызвала массовое негодование у критиков и даже у фанатов Мадонны, при этом имела огромный коммерческий успех и возглавила список бестселлеров по версии The New York Times.

    Книгу-фотоальбом Sex, оформленную в алюминиевую обложку, мир увидел в 1992 году. Поскольку в ней отобразились такие табуированные в обществе темы, как лесбиянство, мастурбация и садомазохизм, СМИ встретили издание шквалом негативных комментариев. Карьеру певицы хоронили, называя её воплощением греха и секс-маньячкой.

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    Sex – это иллюстрированные сексуальные фантазии Мадонны в образе «госпожи Диты». Фотографом выступил скандально известный Стивен Майзел. Среди позирующих: супермодель Наоми Кэмпбелл, звезда гей-порно Джоуи Стефано, актёр Удо Кир, рэперы Биг Дэдди Кейн и Ванилла Айс. Последний разорвал отношения с певицей на фоне бурной общественной реакции, которую вызвала книга.

    «Задача моего творчества – научить людей не стыдиться себя, своего тела, своей внешности, своих желаний и сексуальных фантазий. Именно страх является причиной и фанатизма, и сексизма, и расизма, и гомофобии», – отвечала на критику Мадонна.

    Дональд Трамп негативно прокомментировал Sex королевы поп-музыки. Его возмутила не нагота и не характер снимков, а разочаровал сам вид обнажённого тела. «Не очень, – отозвался он о книге Мадонны 23 октября 1992 в USA Today. – Я не думаю, что вас это поразит. Если бы Мадонна была в этой комнате, она бы оказалась здесь наименее привлекательной женщиной», – сказал тогда Трамп аудитории на ток-шоу. А какое впечатление произвели фотографии Мадонны на вас?

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    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex
    Хулиганские снимки Мадонны от эпатажного фотографа Стивена Майзела из фотокниги Sex

    Джерело: cameralabs.org
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    фотограф
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