Хуже не придумаешь: эти купальники запомнятся надолго



Розсилка ВІДПРАВИТИ

О вкусах не спорят, но отдельные наряды оставляют желать лучшего

Лето, море, чемоданы, пляжи и море. Ничего не забыли?

Конечно же, незаменимый атрибут для детей, женщин и, в некоторых случаях, даже мужчин – купальник.

Они бывают разных цветов, брендов и фасонов. Для худеньких или для пухленьких, пестрые или лаконичные, сдельные или раздельные, бикини или мужские, для детей или для людей почтенного возраста, для занятий спортом или для отдыха – все это про купальные костюмы. Случается, что в погоне за модой, некоторые модели доходят до абсурда. «Скотч» собрал худшие варианты купальников, которые только можно было найти на просторах интернета. Ничего личного, только юмор.