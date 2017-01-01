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    Хуже не придумаешь: эти купальники запомнятся надолго

    • Сьогодні, 17:50
    • Розсилка

    О вкусах не спорят, но отдельные наряды оставляют желать лучшего

    Лето, море, чемоданы, пляжи и море. Ничего не забыли?

    Конечно же, незаменимый атрибут  для детей, женщин и, в некоторых случаях, даже мужчин – купальник.

    Они бывают разных цветов, брендов и фасонов. Для худеньких или для пухленьких, пестрые или лаконичные, сдельные или раздельные, бикини или мужские, для детей или для людей почтенного возраста, для занятий спортом или для отдыха – все это про купальные костюмы. Случается, что в погоне за модой, некоторые модели доходят до абсурда. «Скотч» собрал худшие варианты купальников, которые только можно было найти на просторах интернета. Ничего личного, только юмор.

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    на весь екран згорнути
    Хуже не придумаешь: эти купальники запомнятся надолго
    Хуже не придумаешь: эти купальники запомнятся надолго
    Хуже не придумаешь: эти купальники запомнятся надолго
    Хуже не придумаешь: эти купальники запомнятся надолго
    Хуже не придумаешь: эти купальники запомнятся надолго
    Хуже не придумаешь: эти купальники запомнятся надолго
    Хуже не придумаешь: эти купальники запомнятся надолго
    Хуже не придумаешь: эти купальники запомнятся надолго
    Хуже не придумаешь: эти купальники запомнятся надолго
    Хуже не придумаешь: эти купальники запомнятся надолго
    Хуже не придумаешь: эти купальники запомнятся надолго

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