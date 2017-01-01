И нашим, и вашим: любимчик Хиллари Клинтон оденет Меланию Трамп на инаугурацию

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В преддверии инаугурации Дональда Трампа обсуждаются не только подробности церемониала, состав гостей и угроза срыва самого действа, но и то, что, кажется, теперь будет важной темой американской внутренней политики — гардероб Мелании Трамп.

Накануне стало известно, что главный ее наряд — платье для инаугурации — сошьет никто иной, как Ральф Лорен.

Да-да, тот самый Ральф Лорен, в чьих идеально скроенных костюмах Хиллари Клинтон появлялась на публике во время своей предвыборной гонки, причем в самые ответственные ее моменты: помните, ярко-синий костюм в день старта ее кампании, красный и темно-синий брючные костюм на дебатах кандидатов в президенты, и, конечно, практически траурный фиолетовый костюм, в котором проигравшая выборы Клинтон произносила прощальную речь.

Кто бы мог подумать, что любимчик миссис Клинтон будет первым «перебежчиком» из лагеря модельеров-демократов.

Тем временем, первая леди наденет наряды с лейблом Ralph Lauren не только на инаугурацию Президента США 20 января. За ним последуют и другие образы, придуманные дизайнером. Ранее Мелания Трамп уже делала выбор в пользу уважаемого американского бренда, появившись в белом комбинезоне Ralph Lauren во время речи мужа в отеле «Хилтон»: тогда он произвел фуррор. Очевидно, после этого дизайнер решил, что не стоит отказываться от шанса стать фаворитом супруги Президента США. Что касается обуви, тут бывшая словенская модель солидарна с главной героиней «Секса в большом городе»: туфлям Manolo Blahnik она практически не изменяет. Для последующих мероприятий (а их после инаугурации будет предостаточно) Мелания подготовила наряды от американских и европейских дизайнеров. Известно, что сам Дональд Трамп официально вступит в должность в костюме Brioni. 1 з 19 на весь екран згорнути

Джерело: graziamagazine.ru