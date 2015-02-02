И сказка станет былью: бикини в стиле диснеевских принцесс

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Если вы любите диснеевские мультфильмы и все, что с ними связано, у нас для вас хорошая новость: появились купальники-бикини, стилизованные под наряды принцесс из мультфильмов Уолта Диснея.

Бренд называется Enchanted Bikinis, и в его основу легли образы самых любимых принцесс.

Можно выбрать один из шести фасонов, которые представлены в размерах от S до XL. Только где вы видели принцессу, которая носит бикини XL?

Джерело: BigPicture