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    И сказка станет былью: бикини в стиле диснеевских принцесс

    • Сьогодні, 16:10
    • Розсилка

    Если вы любите диснеевские мультфильмы и все, что с ними связано, у нас для вас хорошая новость: появились купальники-бикини, стилизованные под наряды принцесс из мультфильмов Уолта Диснея.

    Бренд называется Enchanted Bikinis, и в его основу легли образы самых любимых принцесс.

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    И сказка станет былью: бикини в стиле диснеевских принцесс
    И сказка станет былью: бикини в стиле диснеевских принцесс
    И сказка станет былью: бикини в стиле диснеевских принцесс
    И сказка станет былью: бикини в стиле диснеевских принцесс
    И сказка станет былью: бикини в стиле диснеевских принцесс
    И сказка станет былью: бикини в стиле диснеевских принцесс
    И сказка станет былью: бикини в стиле диснеевских принцесс
    И сказка станет былью: бикини в стиле диснеевских принцесс
    И сказка станет былью: бикини в стиле диснеевских принцесс
    И сказка станет былью: бикини в стиле диснеевских принцесс
    И сказка станет былью: бикини в стиле диснеевских принцесс
    И сказка станет былью: бикини в стиле диснеевских принцесс

    Джерело: BigPicture

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