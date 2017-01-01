И в горе, и в радости: 12 трогательных фотографий о преданности собак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Невероятная преданность, искренняя любовь и поддержка 24 часа в сутки - все это вы сможете получить только от собаки.

Собаки по праву считаются лучшими друзьями человека, они не умеют предавать и всегда смотрят на человека снизу вверх чистыми и слегка наивными глазами.

Собаки будут любить вас, вне зависимости от статуса в обществе, вашего настроения или количества цифр в вашем банковском счете. Им все равно, есть ли у вас крыша над головой, идет дождь или падает снег. Собаки всегда готовы согреть вас своим теплом и дарить позитивные эмоции.

Мы подготовили для вас подборку трогательных фотографий, которые лишний раз докажут вам, что собаки любят людей несмотря ни на что.

Джерело: ФотоТелеграф