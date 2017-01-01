Идеально круглые: очаровательные животные, которые неожиданно оказались похожи на шар

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Подборка фото милых животных, которые растопят ваше сердце

То, что вы видите, это не магия или Photoshop, эти животные действительно идеально круглые. Нет ничего лучше, чем выглядеть пушистым шаром, и эти животные готовы показать это, потому что, они так и были задуманы природой.

Хотя хищники бывают всех форм и размеров, эти очаровательные круглые существа наверняка не повредят никому. Мы собрали животных - от круглых кошек до пушистых хомяков, которые похожи на ватные шарики, чтобы оживить ваш день.

Джерело: boredpanda.com