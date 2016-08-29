«Игра престолов»: как выглядели актёры, до того, как попали в Вестерос



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дайана Ригг в роли Эммы Пил в сериале «Мстители» (1961) и Оленны Тиррел в сериале «Игра престолов».





Вот и подходит к концу очередной сезон культовой киносаги «Игра престолов», которая на протяжении нескольких лет держала в напряжении приличное количество людей, обретая всё больше фанатов и поклонников.

И стоит отдать должное актёрам, которые настолько правдоподобно вжились в отведённые им роли, что, наблюдая за их действиями и игрой, зритель частенько забывает, что за образами Кхала Дрого, Оленны Тиррел, Джона Сноу, Мелисандры и других персонажей, скрываются реальные люди, которые до прибытия в Вестерос, успели сыграть и в других фильмах, выглядя совершенно иначе...

Джерело: Культурология