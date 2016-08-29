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    «Игра престолов»: как выглядели актёры, до того, как попали в Вестерос

    • Сьогодні, 09:18
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    <center> <div class="img-alt">Дайана Ригг в роли Эммы Пил в сериале &laquo;Мстители&raquo; (1961) и Оленны Тиррел в сериале &laquo;Игра престолов&raquo;.</div> </center><br /><br />
    Дайана Ригг в роли Эммы Пил в сериале «Мстители» (1961) и Оленны Тиррел в сериале «Игра престолов».


    Вот и подходит к концу очередной сезон культовой киносаги «Игра престолов», которая на протяжении нескольких лет держала в напряжении приличное количество людей, обретая всё больше фанатов и поклонников.

    И стоит отдать должное актёрам, которые настолько правдоподобно вжились в отведённые им роли, что, наблюдая за их действиями и игрой, зритель частенько забывает, что за образами Кхала Дрого, Оленны Тиррел, Джона Сноу, Мелисандры и других персонажей, скрываются реальные люди, которые до прибытия в Вестерос, успели сыграть и в других фильмах, выглядя совершенно иначе...

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    Кит Харингтон в юности и в роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов».
    Гвендолин Кристи в роли Лекси («Волшебники против пришельцев», 2012 год) и Бриенны Тарт в сериале «Игра престолов».
    Чарльз Дэнс в роли Дэвида Карлтона («Али Джи в парламенте», 2002 год) и Тайвина Ланнистера в сериале «Игра престолов».
    Эмилия Кларк на детском фото и в роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов».
    Хафтор Бьернсон: более ранний портрет и в роли Григора Клигана в сериале «Игра престолов».
    Натали Дормер: Виктория («Казанова», 2005 год) и Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов».
    Эйдан Гиллен: Франк («The Low Down», 2000 год) и Петир «Мизинец» Бейлиш в сериале «Игра престолов».
    Софи Тёрнер в детстве и в роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов».
    Том Влашиха в фильме «Ложка» (2008 год) и в роли Якена Хгара в сериале «Игра престолов».
    Мэйси Уильямс в детстве и в роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
    Роуз Лесли: Гвен Доусон («Аббатство Даунтон», 2010 год) и Игритт в сериале «Игра престолов».
    Макс фон Сюдов: Антониус Блок («Седьмая печать», 1957 год) и Трехглазый ворон в сериале «Игра престолов».
    Росс Муллан: кукловод в 2007 году и Белый Ходок в сериале «Игра престолов».
    Аллен Альфи: сын Арундела («Елизавета», 1998 год) и Теон Грейджой в сериале «Игра престолов».
    Томас Броди Сангстер: Сэм («Реальная любовь», 2003 год) и Жойен Рид в сериале «Игра престолов».
    Николай Костер-Вальдау: Мартин («Ночное дежурство», 1997 год) и Джейме Ланнистер в сериале «Игра престолов».
    Питер Динклэйдж: Финбар Макбрайд («Станционный смотритель», 2003 год) и Тирион Ланнистер в сериале «Игра престолов».
    Кэрис ван Хаутен: Сюзи («Сюзи Кью», 1999 год) и Мелисандра в сериале «Игра престолов».
    Иэн Глен в роли Карла Гальтона («The Fear», 1988 год) и Джораха Мормонта
    Кристофер Хивью: портрет в молодости и Тормунд Великанья Смерть в сериале «Игра престолов».
    Лена Хиди: молодая Мэри («У воды», 1992 год) и Серсея Ланнистер в сериале «Игра престолов».
    «Игра престолов»: как выглядели актёры, до того, как попали в Вестерос

    Джерело: Культурология

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