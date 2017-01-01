Инцидент с платформой и скандал с ключом. Самые яркие моменты карнавала в Рио

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Карнавал в Рио

В бразильском Рио-де-Жанейро состоялся пятидневный ежегодный карнавал

Лучшие бразильские школы самбы выступили на «Самбодроме». Участники карнавала целый год готовились к этому событию - разрабатывали необычные костюмы и украшали танцевальные платформы. А сотни тысяч туристов приехали в Бразилию насладиться атмосферой праздника. Самые яркие моменты карнавала в Рио - в нашей фотоподборке.

В этом году карнавал стартовал со скандала - мэр города евангельский пастор Марсело Кривелли, сославшись на плохое самочувствие жены, перенес время открытия празднований и сам пропустил церемонию.

Жители ожидали традиционной передачи ключа города королю карнавала Момо, который всегда с большим энтузиазмом делал бывший мэр Эдуардо Паес. Однако нынешний мэр, который вступил в должность 1 января 2017 года, делегировал вместо себя главу агентства по туризму Рио-де-Жанейро. Такое поведение чиновника возмутило участников и зрителей. Они убеждены, что мэр пропустил церемонию не из-за жены, а из-за религиозных взглядов.

Кроме того, сам праздник не обошелся без инцидентов - на третий день празднований движущаяся трехтонная конструкция на одной из платформ вышла из строя. Когда работники пытались починить конструкцию, она качнулась и придавила группу людей. По словам организаторов, 20 человек получили ранения, восемь были доставлены в больницу, трое из них с серьезными травмами. Одной женщине сломало две ноги, она находится в больнице.

Джерело: Апостроф