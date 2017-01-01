Инстаграм на пенсии: любовь вдохновила англичанина завести аккаунт в 86 лет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принято считать, что социальные сети - прерогатива молодого поколения.

Однако среди пользователей сети есть и люди постарше. Жофрей Уокер - англичанин, который очень успешно ведет аккаунт в Instagram. Большинство его публикаций посвящены любимой жене, и они настолько трогательны, что подписчиков у Жофрея с каждым днем все больше.

Жофрей Уокер (Geoffrey Walker) - пожилой бард. Сейчас ему 86 лет, из которых 65 лет он прожил со своей женой, и считает себя счастливым семьянином. Несколько лет назад он зарегистрировал аккаунт в популярной социальной сети, и с тех пор с удовольствием публикует там фотографии из своей повседневной жизни. Многие снимки сделаны в Мидлендсе, живописном регионе Англии. Здесь очаровательные домики, милейшие животные и идиллические пейзажи. Жофрей безошибочно угадывает, какие фотографии придутся по вкусу его аудитории. Помимо пейзажной съемки, в его Instagram есть фотоотчеты об участии в марафонах, а также об одном из главных увлечений – игре на музыкальных инструментах.

Полину Жофрей называет своей «женой и возлюбленной, с которой провел последние 65 лет». Она его муза, Жофрей с удовольствием фотографирует свою ненаглядную, сопровождая снимки сентиментальными подписями. Жофрей охотно демонстрирует свои чувства к Полине, кажется, он готов рассказать всему миру о том, как она прекрасна, что бы ни делала. Будь то утренняя чашка чая, подготовка к выходу в свет или празднование Рождества, для Жофрея его жена столь же прекрасна, как и тогда, когда ей было всего 16 лет.







Джерело: Культурология