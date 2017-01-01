  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Интересная и самобытная. Северная Корея глазами американских туристов

    • Сьогодні, 11:33
    • Розсилка
    Северная Корея
    Северная Корея

    Даже в самой отрезанной от остального мира стране можно найти много интересного и самобытного

    Корейская Народно-Демократическая Республика, более известная просто как Северная Корея — одно из самых закрытых и обособленных государств в мире.

    В страну нельзя просто так попасть, даже в качестве туриста, ровно, как и покинуть её границы. В стране установлена монархическая диктатура и национал-коммунистический строй под названием чучхе.

    Авторы этих снимков – американские туристы.

    Они задались целью сломать привычные стереотипы и попытаться доказать, что даже в самой отрезанной от остального мира стране, которой является Корейская Народно-Демократическая Республика, можно найти много интересного и самобытного.

    Вот что у них получилось:

    1 з 25
    на весь екран згорнути
    Эта Триумфальная арка, расположенная в Пхеньяне, немного больше той, что находится в Париже. Вся конструкция арки состоит из 25,500 гранитных блоков, равных количеству дней, прожитых президентом Ким Ир Сеном. Официальное открытие Триумфальной арки как раз состоялось по случаю его 70-летия.
    Интересная и самобытная. Северная Корея глазами американских туристов
    Монумент двух корейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которому приходят поклониться люди, находится возле Музея Корейской революции.
    А в парке возле архитектурного ансамбля Мансудэ просматривается гостиница Рюгён – 105-этажный мастодонт, похожий на гигантскую ракету или инопланетный корабль. Это, безусловно, самая высокая постройка в КНДР, которая снаружи выглядит очень впечатляюще, однако внутри отделка здания ещё не завершена.
    В конце площади Ким Ир Сена можно увидеть портреты улыбающихся Кимов.
    На юг по направлению к городу Кэсон открывается вид на загородный пейзаж Пхеньяна – пустынный и безлесный.
    Это чудесный дворик в отеле Minsok Folk.
    Мимо памятника Ким Ир Сена проходит группа рабочих к заводу города Кэсон.
    Интересная и самобытная. Северная Корея глазами американских туристов
    Монумент идей Чучхе – 170-метровый обелиск с красным светящимся факелом на вершине. Перед ним стоит 30-метровая бронзовая скульптурная группа из трёх фигур, изображающих крестьянина, рабочего и трудового интеллигента.
    Интересная и самобытная. Северная Корея глазами американских туристов
    Небольшой американский лёгкий вертолёт для наблюдений Hiller OH-23 ещё в довольно пригодном состоянии. За ним можно заметить фотографию, на которой изображён экипаж вертолёта, подбитого ПВО КНДР.
    Интересная и самобытная. Северная Корея глазами американских туристов
    На пути через лес можно найти вот такой образец революционного искусства, изображающий визит вождя в университет.
    Интересная и самобытная. Северная Корея глазами американских туристов
    Чтобы добраться до самой вершины горы Масик, где был построен одноимённый горнолыжный курорт, необходимо проехать на подъёмнике около 40 минут. На одной из станций совсем мало снега. Всего за $50 долларов вам выдадут всё необходимое снаряжение: одежду, шлем, маску, лыжи и палки. Естественно, среди самих корейцев такой отдых смогут позволить себе единицы.
    На пути к вершине горы Масик можно заметить, что желающих покорить заснеженные склоны не так уж много.
    Интересная и самобытная. Северная Корея глазами американских туристов
    Интересная и самобытная. Северная Корея глазами американских туристов
    Древесный газ – здесь альтернатива бензину в условиях отсутствия экономически-эффективного доступа к нефти. Газ получают путём сжигания древесины. По сути, автомобили работают на дереве:1000 килограмм дерева – это приблизительно 365 литров бензина.
    Интересная и самобытная. Северная Корея глазами американских туристов
    Арка Воссоединения или «Арка Трёх Хартий», именуемая так в честь трёх деклараций, написанных представителями КНДР в 1972 году.
    Интересная и самобытная. Северная Корея глазами американских туристов
    Интересная и самобытная. Северная Корея глазами американских туристов
    Интересная и самобытная. Северная Корея глазами американских туристов

    Джерело: toneto.net

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ