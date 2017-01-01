Интересная и самобытная. Северная Корея глазами американских туристов

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Северная Корея

Даже в самой отрезанной от остального мира стране можно найти много интересного и самобытного

Корейская Народно-Демократическая Республика, более известная просто как Северная Корея — одно из самых закрытых и обособленных государств в мире.

В страну нельзя просто так попасть, даже в качестве туриста, ровно, как и покинуть её границы. В стране установлена монархическая диктатура и национал-коммунистический строй под названием чучхе.

Авторы этих снимков – американские туристы.

Они задались целью сломать привычные стереотипы и попытаться доказать, что даже в самой отрезанной от остального мира стране, которой является Корейская Народно-Демократическая Республика, можно найти много интересного и самобытного.

Вот что у них получилось:

Джерело: toneto.net