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    Инженер-механик построил дом, где все — из газет: и стены, и мебель, и даже занавески

    • Сьогодні, 16:25
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    Если вы когда-нибудь окажетесь в Рокпорте, штат Массачусетс, не пожалейте времени, чтобы проехаться по улице Пиджин-хилл и найти знак, на котором написано «Paper House» («Газетный дом»). Припаркуйтесь у обочины и отправляйтесь взглянуть поближе на этот уникальный дом, который выглядит как простая бревенчатая избушка. На самом деле он полностью построен из газет.

    История газетного дома берет свое начало в 1922 году, когда инженер-механик по имени Элис Стенман стал строить маленький летний дом.

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    Все начиналось, как у любого другого дома, с деревянного каркаса, кровельной крыши и полов, но, когда дело дошло до стен, у Стенмана появилась оригинальная идея. Стены газетного дома сделаны из множества склеенных между собой слоев старых газет толщиной примерно в дюйм, а сверху они покрыты хорошим слоем лака.

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    Все внутри домика тоже сделано из бумаги. Стенман смастерил стулья, столы, книжные полки и даже занавески и часы из страниц газет и журналов. Только пианино сделано из дерева и покрыто бумагой ради соблюдения единообразия, а камин по очевидным причинам сложен из кирпича.
    Никто не знает, что именно подвигло Стенмана использовать в строительстве газеты. Его наследники предполагают, что он хотел попробовать дешевый и доступный термоизолирующий материал в годы Великой депрессии. Даже клей — домашнего изготовления: из муки, воды и яблочных очистков.
    Возможно, Стенман экспериментировал с переработкой отходов, а может, он просто любил бумагу. Так или иначе, он сконструировал станки по производству бумажных скрепок. Поначалу он хотел покрыть внешнюю сторону стен вагонкой, но бумага так хорошо пережила первую зиму, что он решил, что дополнительная защита не нужна.
    Стенман достроил дом всего за два года и жил в нем до 1930 года, но и после этого продолжал эксперименты с повторным использованием макулатуры. За двадцать лет, которые Стенман потратил на строительство дома и изготовление мебели и предметов интерьера, он использовал примерно сто тысяч газет. Хозяин умер в 1942 году, и с тех пор газетный дом превратился в музей.
    Почти девяносто лет спустя верхние слои стен постепенно начали слезать, обнажая фрагменты заметок и рекламных публикаций из прошлого, которые так любят читать посетители газетного дома. На письменном столе можно прочесть сообщение о полете Чарльза Линдберга через Атлантический океан, а радиоприемник обклеен новостями о президентской кампании Герберта Гувера. На пианино видны репортажи об экспедициях адмирала Бэрда на Северный и Южный полюсы. Со временем слои газет продолжат слезать, и будут показываться все новые и новые сообщения из прошлого.
    Инженер-механик построил дом, где все — из газет: и стены, и мебель, и даже занавески
    Инженер-механик построил дом, где все — из газет: и стены, и мебель, и даже занавески
    Инженер-механик построил дом, где все — из газет: и стены, и мебель, и даже занавески
    Инженер-механик построил дом, где все — из газет: и стены, и мебель, и даже занавески
    Инженер-механик построил дом, где все — из газет: и стены, и мебель, и даже занавески

    Джерело: BigPicture

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    фотограф
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