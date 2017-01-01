Инженер-механик построил дом, где все — из газет: и стены, и мебель, и даже занавески



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Если вы когда-нибудь окажетесь в Рокпорте, штат Массачусетс, не пожалейте времени, чтобы проехаться по улице Пиджин-хилл и найти знак, на котором написано «Paper House» («Газетный дом»). Припаркуйтесь у обочины и отправляйтесь взглянуть поближе на этот уникальный дом, который выглядит как простая бревенчатая избушка. На самом деле он полностью построен из газет.

История газетного дома берет свое начало в 1922 году, когда инженер-механик по имени Элис Стенман стал строить маленький летний дом.

Все начиналось, как у любого другого дома, с деревянного каркаса, кровельной крыши и полов, но, когда дело дошло до стен, у Стенмана появилась оригинальная идея. Стены газетного дома сделаны из множества склеенных между собой слоев старых газет толщиной примерно в дюйм, а сверху они покрыты хорошим слоем лака.

Джерело: BigPicture