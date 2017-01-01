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    Исчезающие культуры: 13 душевных фотографий из далеких уголков земли

    • Сьогодні, 17:01
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    Черно-белые снимки Оливера Клинка (Oliver Klink) - это интереснейшие культурологические зарисовки о жизни в отдаленных уголках нашей планеты.

    Фотограф-путешественник рассказывает о Мьянме, Королевстве Бутан и отдаленных китайских провинциях

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    Оливер Клинк - путешественник со стажем. Понимая, что глобализация поглощает самобытные культуры, он фокусирует внимание на аутентичных особенностях людей, с которыми знакомится, на их традициях, обычаях, быте. Его снимки - это энциклопедия жизни в ее разнообразии и неповторимости.

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    Исчезающие культуры: 13 душевных фотографий из далеких уголков земли
    Исчезающие культуры: 13 душевных фотографий из далеких уголков земли
    Исчезающие культуры: 13 душевных фотографий из далеких уголков земли
    Исчезающие культуры: 13 душевных фотографий из далеких уголков земли
    Исчезающие культуры: 13 душевных фотографий из далеких уголков земли
    Исчезающие культуры: 13 душевных фотографий из далеких уголков земли
    Исчезающие культуры: 13 душевных фотографий из далеких уголков земли
    Исчезающие культуры: 13 душевных фотографий из далеких уголков земли
    Исчезающие культуры: 13 душевных фотографий из далеких уголков земли
    Исчезающие культуры: 13 душевных фотографий из далеких уголков земли
    Исчезающие культуры: 13 душевных фотографий из далеких уголков земли
    Исчезающие культуры: 13 душевных фотографий из далеких уголков земли
    Исчезающие культуры: 13 душевных фотографий из далеких уголков земли

    Оливер родом из Швейцарии, по образованию он физик, по призванию - фотограф. Он один из немногих фотографов, которые сегодня самостоятельно печатают свои работы, однако на последнем этапе - печати с использованием методики пьезографии - Оливер добивается особой контрастности, которая и отличает его работы. 

    О своей работе Оливер Клинк отзывается так: «Я занимаюсь художественной фотографией, путешествую по миру, чтобы запечатлеть окружающий меня современный мир, который предстает все в новых неожиданных ракурсах. Я фиксирую происходящие культурные изменения, окружающую среду, собственное понимание мира и человеческой сущности. Моя цель как художника - рассказывать истории посредством изображений, давая возможность зрителям мечтать, показывая им мир таким, какой он есть».


    Источник: http://www.kulturologia.ru/blogs/090317/33752/

    Джерело: Культурология

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