Искусственному интеллекту поручили выбор лучших фотографий года на ресурсе EyeEm

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Эти 25 снимков компьютерная программа посчитала лучшими среди миллионов кадров.

Так как ни одному человеку не под силу проанализировать миллионы изображений, загруженных пользователями фотосервиса EyeEm в течение года, руководство ресурса поручило эту непростую задачу искусственному интеллекту.

Лучшие фотографии 2016 года выбрала программа Vision AI.

Компьютерный инженер рассказал, что EyeEm Vision подражает экспертам, оценивающим работы профессиональных фотографов. Для подготовки программы применили технологии глубинного обучения и использовали большую коллекцию прекрасных фотографий.

Удивительно, насколько продвинулись достижения программы, которая сначала могла лишь определить «это фото дерева», а теперь судит об эстетических качествах изображений.

Эти 25 снимков отобрала программа Vision AI в качестве лучших фотографий года на EyeEm:

Джерело: cameralabs.org