Искусство на ногтях: удивительный маникюр от nail-артиста из Кореи

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В работах девушки используется проволока, засохшие цветы, бусины и камни

Nail-артист из Кореи, молодая девушка Ын Кён Пак взорвала Instagram оригинальным и стильным маникюром. В своем профиле она выкладывает работы с различными вариантами дизайна, сочетания цветов и фактур.

Ын Кён Пак стала невероятно популярным мастером маникюра благодаря своим оригинальным идеям и задумкам. Девушка владеет маникюрным салоном Unistella, но ее работы также можно увидеть в ее профиле в Instagram. Там nail-артист делится вариантами красивого необычного маникюра, который так и хочется повторить.

Классический маникюр у Ын Кён Пак встретить практически невозможно. Девушка творит чудеса и радует поклонников в основном необычными идеями маникюра, поэтому ее явно можно назвать не просто мастером, а настоящим арт-дизайнером. В ее работах используется проволока, засохшие цветы, бусины и камни. Особо пришлись по вкусу поклонникам варианты модного маникюра с зеркальными отражениями – таким образом ногти становятся похожи на волшебные драгоценные камни.

У мастерицы уже более 213 тысяч подписчиков, а каждая работа набирает сотни лайков и десятки похвальных комментариев. Смотрим, вдохновляемся и берем на заметку лучшие идеи оригинального и красивого маникюра.

Джерело: beauty.ua