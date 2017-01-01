Испанка опубликовала откровенные фото, чтобы показать красоту пятнистого тела

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Фото: dailymail.co.uk

Девушка показала естественную красоту своего тела, покрытого псориазом

26-летняя Селия Мартинес из Испании поделилась откровенными снимками на своей странице в Instagram. Показала естественную красоту своего тела, покрытого псориазом.

Болезнь диагностировали два года назад. После ее выявления, девушка начала скрывать пятна на коже. Но со временем научилась принимать себя такой, какая есть. Сегодня Селия надеется вдохновить других полюбить свое тело.

«Мой псориаз - это нечто особенное. Болезнь вызвана проблемами с кровью, - сказала Мартинес. У меня очень высокий уровень анти-стрептолизина и есть бактерии стрептококка».

«Впервые, когда я увидела это на собственном теле, была шокирована. Это был тяжелый удар. Со временем я решила, что лучше воспринимать это с оптимизмом и большой улыбкой, - рассказала девушка. - Я сказала себе, что болезнь не характеризует меня. Не повлияет на то, как будет развиваться моя жизнь».

Сегодня на страницу Селии в соцсети подписано более 10 тыс. пользователей.