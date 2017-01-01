История в цвете: 12 раскрашенных ретро-фотографий, которые позволяют окунуться в историю
- Сьогодні, 11:26
-
Розсилка
Цвет помогает фото стать более реалистичными и взглянуть на историю по-новому
Когда речь заходит о старых фотографиях, кто-то не видит альтернативы чёрно-белым снимкам, тогда как другие считают, что раскрашенные фотографии позволяют тоньше ощутить обстановку и атмосферу того времени.
Глядя на раскрашенные ретро-фотографии, прошедшее не кажется уже столь отдаленным. Стоит только посмотреть, например, на фотографии французских солдат во время Первой мировой войны.
В этом обзоре собраны оригиналы старых редких фотографий и их раскрашенные копии. А вам какие нравятся больше?