История в цвете: 12 раскрашенных ретро-фотографий, которые позволяют окунуться в историю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цвет помогает фото стать более реалистичными и взглянуть на историю по-новому

Когда речь заходит о старых фотографиях, кто-то не видит альтернативы чёрно-белым снимкам, тогда как другие считают, что раскрашенные фотографии позволяют тоньше ощутить обстановку и атмосферу того времени.

Глядя на раскрашенные ретро-фотографии, прошедшее не кажется уже столь отдаленным. Стоит только посмотреть, например, на фотографии французских солдат во время Первой мировой войны.

В этом обзоре собраны оригиналы старых редких фотографий и их раскрашенные копии. А вам какие нравятся больше?