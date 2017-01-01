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    История в цвете: 12 раскрашенных ретро-фотографий, которые позволяют окунуться в историю

    • Сьогодні, 11:26
    • Розсилка

    Цвет помогает фото стать более реалистичными и взглянуть на историю по-новому

    Когда речь заходит о старых фотографиях, кто-то не видит альтернативы чёрно-белым снимкам, тогда как другие считают, что раскрашенные фотографии позволяют тоньше ощутить обстановку и атмосферу того времени.

    Глядя на раскрашенные ретро-фотографии, прошедшее не кажется уже столь отдаленным. Стоит только посмотреть, например, на фотографии французских солдат во время Первой мировой войны.

    В этом обзоре собраны оригиналы старых редких фотографий и их раскрашенные копии. А вам какие нравятся больше?

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    Сенатор Джон Кеннеди и Жаклин Кеннеди, 12 сентября 1953 года
    14-летняя Чеслава Квока, 1942 год, учетная фотокарточка девочки-узницы концлагеря Освенцим.
    Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, 1947 год
    Французские солдаты во время Первой мировой войны
    Военный совет, 21 мая 1864 года, генералы Улисс Грант и Джордж Мид, помощник военного министра Чарльз Дана и другие офицеры совещаются возле церкви Массапонакс в штате Вирджиния
    Выживший десантник, 6 июня 1944 года
    Тело убитого солдата, июль 1863 года
    Уинстон Черчилль
    Ли Харви Освальд, 1963 год, арестован по подозрению в убийстве 35-го американского президента США Джона Кеннеди
    Линн Дэвис «Бак» Комптон
    Австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд, убийство эрцгерцога стало поводом к началу Первой мировой войны
    Марш за гражданские права в американском городе Вашингтон, 28 августа 1963 года, Мартин Лютер Кинг-младший, президент Южной конференции христианского руководства, и Мэтью Ахманн, директор Национальной католической конференции за межрасовую справедливость
    История в цвете: 12 раскрашенных ретро-фотографий, которые позволяют окунуться в историю

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