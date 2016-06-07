Из дома - ни ногой: 8 книг для зимних вечеров



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мы гарантируем, что зима будет особенно уютной, если провести ее под пледом с запасом этих книг от украинских издательств

«Долі та фурії», Лорен Ґрофф

Да, эта книга понравилась Бараку Обаме, в итоге ее слава затмила более ранние, но не менее удачные работы писательницы. Впрочем, «Долі та фурії» справедливо завоевали любовь аудитории. Даже тем, кто раньше только догадывался, что патриархальное общество держится на мудрых, но незаметных женщинах, после прочтения станет страшно из-за того, сколько скелетов из шкафа может посыпаться в один прекрасный день. Откровенная история 25-летнего супружества, где от любви до ненависти — как и от гениальности до бездарности — всего один шаг.

«Книга про Бланш і Марі», Пер Улов Енквіст

Рассказывая историю жизни двух талантливых женщин — медиума, «королевы истеричек» Бланш Уитмен и лауреата Нобелевской премии по физике и химии Марии Склодовской-Кюри, живой классик шведской литературы без лишних оценок демонстрирует, насколько общество «просвещенной» Европы было не готово принять тех, кто выходил за привычные рамки.

«Чорний — це колір», Ґрізелідіс Реаль

«Писательница, художница, проститутка», — говорила о себя Реаль уже после того, как с двумя детьми покинула консервативную Швейцарию, вытащив из больницы для душевнобольных афроамериканского любовника. Съемные комнаты, публичные дома и вместе с тем — нежная любовь к детям и сочувствие к мужчинам, вынужденным платить за секс лишь потому, что их жены воспитаны в пуританской системе координат.

«Автохтони», Марія Галіна

События, похожие на сон, разворачиваются в городе, в котором сразу узнаёшь Львов, хотя его образ далек от привычного конфетно-сувенирного. Львов Галиной — бесконечный лабиринт, где выдумку не отличишь от реальности. Зачем герой из Питера приезжает в незнакомое место? Его действительно укусил оборотень? И при чем здесь авангардный театр? Ответы будут неожиданными.

«Все те незриме світло», Ентоні Дорр

В 2015 году роман получил Пулитцеровскую премию, став бестселлером и претендентом на масштабную голливудскую экранизацию. Дорр сумел гармонично объединить историческое полотно с художественным вымыслом. Получилась увлекательная сюжетная линия, в которую вплетаются истории разных людей — потерявшей зрение юной парижанки и немецкого сироты, талантливого инженера, волей судьбы оказавшегося в рядах гитлерюгенда, а затем и на войне. Качественный, умеренно сентиментальный роман о преданности, самопожертвовании и отваге — «незримом свете», который способен вывести из любого мрака.

Продолжение читайте на сайте журнала Elle.