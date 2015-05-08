Из окна самолета: пилот сфотографировал невероятно зрелищную грозу над Амазонией

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Пилот признался, что он никогда не видел ничего подобного.

Летчик из Кито Сантьяго Борха Лопез (Santiago Borja Lopez) работает в одной из крупнейших авиакомпаний Латинской Америки, поэтому ему часто доводится летать над дождевыми лесами Амазонии.

Снимки из его Instagram наглядно демонстрируют нам, почему всегда стоит просить место у окна в самолёте, или же, наоборот, если вы боитесь летать, то почему следует держаться от него подальше.

Гроза выглядит устрашающе, но, по словам Борхи, ему никогда не было страшно пролетать мимо неё.

Джерело: ФотоТелеграф