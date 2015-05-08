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    Из окна самолета: пилот сфотографировал невероятно зрелищную грозу над Амазонией

    • Сьогодні, 07:20
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    Пилот признался, что он никогда не видел ничего подобного.

    Летчик из Кито Сантьяго Борха Лопез (Santiago Borja Lopez) работает в одной из крупнейших авиакомпаний Латинской Америки, поэтому ему часто доводится летать над дождевыми лесами Амазонии.

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    Снимки из его Instagram наглядно демонстрируют нам, почему всегда стоит просить место у окна в самолёте, или же, наоборот, если вы боитесь летать, то почему следует держаться от него подальше.

    Гроза выглядит устрашающе, но, по словам Борхи, ему никогда не было страшно пролетать мимо неё.

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    Этот снимок Борха сделал из кабины пилота своего пассажирского самолёта в небе над дождевыми лесами Амазонии в Колумбии. Лётчик признаётся, что, несмотря на свой богатый опыт, он никогда не видел ничего подобного.
    «Мы летели над колумбийскими амазонскими джунглями и вот-вот должны были войти в воздушное пространство Эквадора, а затем начать снижаться над Андами для совершения посадки в аэропорту города Гуаякиль».
    Гроза выглядит устрашающе, но, по словам Борхи, ему никогда не было страшно пролетать мимо неё. Этот снимок занял 3-е место фотоконкурса National Geographic Nature Photographer of the Year 2016.
    Кучево-дождевые облака в небе над городом Панама.
    На этом снимке уместилось воздушное пространство над Эквадором и Колумбией.
    Кучево-дождевые облака, освещённые вспышкой молнии. Этот снимок был сделан над дождевыми лесами Амазонии на территории Колумбии.
    Тучи затягивают небо над Майами.
    Кучево-дождевые облака.
    Из окна самолета: пилот сфотографировал невероятно зрелищную грозу над Амазонией
    Из окна самолета: пилот сфотографировал невероятно зрелищную грозу над Амазонией

    Джерело: ФотоТелеграф

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    фотограф
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