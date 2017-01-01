Из Припяти с опаской: Чернобыльская авария в воспоминаниях одной семьи
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27 апреля 1986 года, на следующий день после аварии на Чернобыльской АЭС, семью фотографа Андрея Ломакина вместе с тысячами других эвакуировали из Припяти. В годовщину катастрофы мама Андрея вспоминает трагические события, которые произошли 31 год назад.
Родители Андрея работали на ЧАЭС: Валентина — заместителем начальника отдела оборудования, Валерий — начальником смены 1-го блока. Андрею на момент катастрофы было двенадцать лет; его сестре Наталье — шесть. Мама Андрея рассказала, как впервые услышала об аварии, как увидела пожар на станции, как все ждали новостей и уезжали в неизвестность.
«25 апреля у меня был день рождения, отмечали вечером дома. Потом младшая дочь раскапризничалась, уложили детей только к полуночи. А в 4 утра звонок с работы, от старшего мастера. Говорит — взрыв на четвертом блоке, пожар. Разбудила мужа, он говорит: такого быть не может, если бы было что-то серьезное, то эвакуировали бы город через полчаса. Легли спать, а в 7 утра позвонил наш друг [Боря] и подтвердил, что был взрыв», - рассказывает Валентина.
«Никто не мог сказать, что случилось. Я собиралась на дачу и около 10 утра встретилась на остановке с коллегой. Она сказала, что в городской медсанчасти много пострадавших. Мы отправились туда; по дороге видели, как на
«27-го объявили эвакуацию. Всех собрали на улице, приказали квартиры закрыть и не заходить даже в подъезды — мы стояли во дворе под сосной. Жарко, пыльно, рядом валяется дохлая ворона — воняет страшно. Автобусы долго ждали, часа три. Нас повезли на три дня в эвакуацию — колонной на запад, по Полесской трассе. Когда проезжали села, видели, как люди выходили к дороге, крестились и плакали. Это было страшно», - рассказала Валентина.
Напомним, что в час двадцать ночи в субботу, 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок расположенной в Припяти Чернобыльской АЭС. Масштаб аварии долго замалчивался, эвакуация началась только на следующий день. За лето и осень вокруг 4-го блока, где находится 200 тонн радиоактивных материалов, был построен бетонный саркофаг; в 2000-м всю станцию закрыли. В конце 2016 года над обветшавшим саркофагом был возведен еще один; его должны сдать в эксплуатацию в ноябре.
Джерело: Bird In Flight