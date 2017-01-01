Из Припяти с опаской: Чернобыльская авария в воспоминаниях одной семьи

Родители Андрея работали на ЧАЭС: Валентина — заместителем начальника отдела оборудования, Валерий — начальником смены 1-го блока. Андрею на момент катастрофы было двенадцать лет; его сестре Наталье — шесть. Мама Андрея рассказала, как впервые услышала об аварии, как увидела пожар на станции, как все ждали новостей и уезжали в неизвестность.

«25 апреля у меня был день рождения, отмечали вечером дома. Потом младшая дочь раскапризничалась, уложили детей только к полуночи. А в 4 утра звонок с работы, от старшего мастера. Говорит — взрыв на четвертом блоке, пожар. Разбудила мужа, он говорит: такого быть не может, если бы было что-то серьезное, то эвакуировали бы город через полчаса. Легли спать, а в 7 утра позвонил наш друг [Боря] и подтвердил, что был взрыв», - рассказывает Валентина.

«Никто не мог сказать, что случилось. Я собиралась на дачу и около 10 утра встретилась на остановке с коллегой. Она сказала, что в городской медсанчасти много пострадавших. Мы отправились туда; по дороге видели, как на «ракете» из Киева прибыла какая-то делегация. Потом я зашла на почту дать телеграмму отцу, что у нас все в порядке, — а там уже дежурил «товарищ» в гражданском, проверял все телеграммы.