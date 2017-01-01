Извержение вулкана на фоне Млечного Пути в объективе фотографа-пейзажиста из Голландии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голландский фотограф-пейзажист по имени Альберт Дрос больше всего любит снимать настроения природы: шторм, радугу, торнадо, вспышки молний, и конечно же, извержения вулканов.

Когда его младший брат, который учится в Гватемале, прислал Альберту фото вулкана Фуэго, тот сразу начал собираться в путь.

После приезда в Гватемалу Альберт решил основательно подготовиться, чтобы снимки получились идеальными.

Он тщательно изучал журналы регистрации вулканической активности, время от времени звонил в метеослужбу, наблюдал за вулканом через веб-камеры и постоянно узнавал прогнозы сейсмологов. И вот, когда наконец синоптики пообещали чистое небо, а сейсмологи — крупное извержение, Альберт решил приступать к съемке. Результат его скурпулезной работы получился действительно впечатляющим, как вы сами можете убедиться.

Джерело: Fullpicture.ru