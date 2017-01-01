Изящна, как и прежде: Жизель Бундхен порадовала стройной фигурой в новой фотосессии

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Бразильская супермодель Жизель Бундхен порадовала поклонников новой фотосессией

36-летняя звездная красотка, которая долгое время не принимала участия в рекламных фотосессиях, а также в съемках для глянцевых изданий, на этот раз решила напомнить о себе рекламным кампейном новой коллекции Arezzo.

Жизель появилась на рекламных снимках новой коллекции аксессуаров бразильского бренда в стильных образах, продемонстрировав свои безупречные формы.

Каждый из образов для рекламной съемки был создан прославленным бразильским стилистом Педро Сейлсом, который сотрудничает с такими модными глянцевыми изданиями, как Vogue и Elle.

Автором новой фотосессии с Жизель в главной роли выступили знаменитые фотографы Луиджи Мурену иЯнго Хенци.