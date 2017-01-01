Кафе, где живут 25 хаски: лучшее место на земле для любителей собак

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Хаски уже давно завоевали всеобщую любовь. Эти собаки по своей натуре очень добры и ни за что не укусят человека.

Завести такого друга дома - большой труд и ответственность, а вот провести час в компании с несколькими хаски - прекрасное развлечение. Такая возможность есть у посетителей True Love Cafe в Бангкоке. Сюда приходят не только перекусить, но и отвлечься, играя с десятком милейших псов.

Кафе с хаски было открыто в 2013 году. Его хозяин - Chotiros Ratanabirabongse, заводчик хаски с большим стажем. Однаджы он решил превратить свою ферму в свободное пространство, где посетители смогут узнать больше о хаски, познакомиться поближе с щенками и, быть может, задуматься о приобретении такого четверолапого друга. Как только кафе открылось, здесь не стало отбоя от туристов, сегодня это одна из главных достопримечательностей Бангкока.

Всего на территории кафе живет 25 собак. Посещение стоит около 10 долл. США за час, в оплату входит так же кусочек торта и напиток на выбор. Собак пять раз в день выпускают на прогулку, три раза из которых они проводят время с посетителями. Чтобы попасть к собакам, нужно обязательно вымыть руки, надеть бахилы и посмотреть обучающее видео, что можно делать, а что - строго запрещено, а также чем можно угостить животных.







Джерело: Культурология