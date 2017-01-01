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    Как бы выглядели логотипы брендов, если бы они соответствовали своей продукции

    • Сьогодні, 06:57
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    Итальянский промышленный дизайнер Марко Шембри представил, как выглядели бы логотипы всемирно известных брендов, если на них опробовать их же продукцию.

    Знаменитая «М» от гамбургеров, чизбургеров и прочих бигмаков раздулась бы до неприличия, а Nestle покрылась бы сыпью.

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    Идея Марко насколько простая, настолько же и гениальная. Будем ждать пополнения его коллекции.

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    Как бы выглядели логотипы брендов, если бы они соответствовали своей продукции
    Как бы выглядели логотипы брендов, если бы они соответствовали своей продукции
    Как бы выглядели логотипы брендов, если бы они соответствовали своей продукции
    Как бы выглядели логотипы брендов, если бы они соответствовали своей продукции
    Как бы выглядели логотипы брендов, если бы они соответствовали своей продукции
    Как бы выглядели логотипы брендов, если бы они соответствовали своей продукции
    Как бы выглядели логотипы брендов, если бы они соответствовали своей продукции
    Как бы выглядели логотипы брендов, если бы они соответствовали своей продукции
    Как бы выглядели логотипы брендов, если бы они соответствовали своей продукции
    Как бы выглядели логотипы брендов, если бы они соответствовали своей продукции
    Как бы выглядели логотипы брендов, если бы они соответствовали своей продукции

    Джерело: BigPicture

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    фотограф
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