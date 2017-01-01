Как бы выглядели логотипы брендов, если бы они соответствовали своей продукции
- Сьогодні, 06:57
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Итальянский промышленный дизайнер Марко Шембри представил, как выглядели бы логотипы всемирно известных брендов, если на них опробовать их же продукцию.
Знаменитая «М» от гамбургеров, чизбургеров и прочих бигмаков раздулась бы до неприличия, а Nestle покрылась бы сыпью.
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Идея Марко насколько простая, настолько же и гениальная. Будем ждать пополнения его коллекции.
Джерело: BigPicture