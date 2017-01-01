Как две капли воды: дочь супермодели Синди Кроуфорд повторила ее знаменитый образ

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Да здравствует красный купальник!

В воскресенье на Сен-Барте Кайя Гербер еще раз доказала, что из нее выросла достойная смена матери. Папарацци сфотографировали начинающую модель, когда та купалась вместе с мамой.

На Гербер был надет красный купальник, похожий на тот, в котором Кроуфорд позировала для обложки своих популярных в прошлом видеокассет с тренировками. с ее матерью, супермоделью 90-х Синди Кроуфорд, пишет журнал Elle.

15-летняя девушка действительно очень похожа на нее: «Я смотрю на Кайю и не могу отделаться от мысли: «У тебя такая же кожа, какая была у меня раньше. У тебя мои ноги и волосы. Я хочу все это обратно!» — призналась Кроуфорд в одном интервью.