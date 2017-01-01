Как двойники Чарли Чаплина необычно отметили его день рождения



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чарли Чаплин – это, без преувеличения, один из лучших комиков в истории мирового кинематографа. По мнению некоторых корифеев американского кино, именно «бродяжка Чарли» внес величайший вклад в становление кинематографа как одного из видов искусства.

662 Чарли Чаплина – столько ценителей творчества выдающегося комика приняли участие во флеш-мобе и таким образом отметили день рождения артиста. А еще – годовщину музея, который уже год действует в помещении кинозвезды в Швейцарии.

От мала до велика — люди оделись в белые рубашки и фирменные шляпы. Такие, как носил сам Чаплин. И сделали совместное фото, став так, что образовали звезду.

Чарли Чаплин родился 16 апреля 1889 года в Лондоне. Трижды обладатель престижной премии Оскар за свою карьеру заработал более 10 миллионов долларов. Играл на сцене, писал сценарии и наибольшую славу получил благодаря своим комедийным фильмам.

Джерело: 24 канал