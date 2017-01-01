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    Как двойники Чарли Чаплина необычно отметили его день рождения

    • Сьогодні, 03:14
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    Чарли Чаплин – это, без преувеличения, один из лучших комиков в истории мирового кинематографа. По мнению некоторых корифеев американского кино, именно «бродяжка Чарли» внес величайший вклад в становление кинематографа как одного из видов искусства.

    662 Чарли Чаплина – столько ценителей творчества выдающегося комика приняли участие во флеш-мобе и таким образом отметили день рождения артиста. А еще – годовщину музея, который уже год действует в помещении кинозвезды в Швейцарии.

    От мала до велика — люди оделись в белые рубашки и фирменные шляпы. Такие, как носил сам Чаплин. И сделали совместное фото, став так, что образовали звезду.

    Чарли Чаплин родился 16 апреля 1889 года в Лондоне. Трижды обладатель престижной премии Оскар за свою карьеру заработал более 10 миллионов долларов. Играл на сцене, писал сценарии и наибольшую славу получил благодаря своим комедийным фильмам.

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    Как двойники Чарли Чаплина необычно отметили его день рождения
    Как двойники Чарли Чаплина необычно отметили его день рождения
    Как двойники Чарли Чаплина необычно отметили его день рождения
    Как двойники Чарли Чаплина необычно отметили его день рождения
    Как двойники Чарли Чаплина необычно отметили его день рождения
    Как двойники Чарли Чаплина необычно отметили его день рождения
    Как двойники Чарли Чаплина необычно отметили его день рождения
    Как двойники Чарли Чаплина необычно отметили его день рождения
    Как двойники Чарли Чаплина необычно отметили его день рождения
    Как двойники Чарли Чаплина необычно отметили его день рождения
    Как двойники Чарли Чаплина необычно отметили его день рождения
    Как двойники Чарли Чаплина необычно отметили его день рождения
    Как двойники Чарли Чаплина необычно отметили его день рождения

    Джерело: 24 канал

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