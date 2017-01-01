Как стать еще красивее. Оригинальные идеи макияжа
- Сьогодні, 16:22
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Макияж — это не только рисование, но и моделирование, подправка (коррекция) формы и цвета лица
С помощью применения декоративных препаратов ставится цель подчеркнуть привлекательные черты лица.
Наиболее важно — это уметь использовать эти препараты.
Хороший макияж должен быть нежным и подчёркивать всю тонкость самого макияжа, он должен быть естественным, почти незаметен.
При правильном нанесении и своевременном устранении он не нарушает привычных процессов в коже.
Днём он выполняет роль тонкого защитного слоя, обеспечивающего эффективную защиту кожи от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды.
В декоративных препаратах, производимых современной косметической индустрией, содержится огромное количество полезных для кожи ингредиентов.
Джерело: telegraf.com.ua