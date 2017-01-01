Как французские открытки 1920-х годов учили романтично целоваться



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Романтическим поцелуям посвящена серия французских открыток, сделанная в 1920-е годы.

Сцены с томными красавицами и их страстными кавалерами напоминают кадры из старых фильмов.

Поцелуй — прикосновение губами к кому-либо или чему-либо для выражения любви или в знак почтения. Поцелуи могут сопровождаться объятиями. Поцелуй является темой многих произведений искусства[2].

Поцелуй считается нормальным проявлением романтических или иных положительных чувств далеко не для всех человеческих культур, во многих он рассматривается как некомфортный или неприятный способ взаимодействия между людьми. Согласно последним научным исследованиям, поцелуи встречаются тем чаще, чем более сложно устроено общество. Действия, сходные с человеческим поцелуем, можно наблюдать у обезьян шимпанзе и бонобо.





Джерело: cameralabs.org