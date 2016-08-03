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    Как голливудские актеры протестовали против Трампа перед инаугурацией

    • Сьогодні, 11:50
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    В Нью-Йорке на митинг против избранного президента США Дональда Трампа вышли мэр города Билл де Блазио, а также американские деятели культуры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин и Майкл Мур.

    Кинорежиссер Майкл Мур возглавил массовую акцию протеста вблизи «штаб-квартиры» Трампа в Нью-Йорке — небоскреба Трамп-Тауэр.

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    По его словам, в США наступает очень опасное время. «Это будет хуже, чем вы можете себе помыслить», — сказал Мур, призвав провести 100-дневный протест против избранного главы государства после его инаугурации.

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    Певица Шер и актер Марк Руффало
    Актер Алек Болдуин
    Актриса Джулианна Мур
    Актер Роберт Де Ниро
    Как голливудские актеры протестовали против Трампа перед инаугурацией
    Как голливудские актеры протестовали против Трампа перед инаугурацией
    Режиссер Майкл Мур
    Как голливудские актеры протестовали против Трампа перед инаугурацией
    Актриса Мариса Томей
    Как голливудские актеры протестовали против Трампа перед инаугурацией

    Джерело: ФотоТелеграф

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