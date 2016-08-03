Как голливудские актеры протестовали против Трампа перед инаугурацией
- Сьогодні, 11:50
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В Нью-Йорке на митинг против избранного президента США Дональда Трампа вышли мэр города Билл де Блазио, а также американские деятели культуры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин и Майкл Мур.
Кинорежиссер Майкл Мур возглавил массовую акцию протеста вблизи «штаб-квартиры» Трампа в Нью-Йорке — небоскреба Трамп-Тауэр.
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По его словам, в США наступает очень опасное время. «Это будет хуже, чем вы можете себе помыслить», — сказал Мур, призвав провести 100-дневный протест против избранного главы государства после его инаугурации.
Джерело: ФотоТелеграф