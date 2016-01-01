Как готовились к Новому году в СССР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новый год стал для нас привычным и традиционным праздником — последние десятилетия он отмечается достаточно однообразно: с нарядной елкой, праздничным столом и речью главы страны.

Но для советских людей это был совершенно другой праздник: к нему готовились задолго до наступления, буквально по крупицам собирая угощения, новогоднюю атрибутику и подарки.

Сегодня мы хотели бы рассказать и показать вам, как проходила подготовка к этому радостному и теплому празднику в СССР.

Джерело: BigPicture