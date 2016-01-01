  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Как готовились к Новому году в СССР

    • Вчора, 07:31
    • Розсилка

    Новый год стал для нас привычным и традиционным праздником — последние десятилетия он отмечается достаточно однообразно: с нарядной елкой, праздничным столом и речью главы страны.

    Но для советских людей это был совершенно другой праздник: к нему готовились задолго до наступления, буквально по крупицам собирая угощения, новогоднюю атрибутику и подарки.

    Сегодня мы хотели бы рассказать и показать вам, как проходила подготовка к этому радостному и теплому празднику в СССР.

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    С 1918 по 1935 год Новый год не был официальным государственным праздником, однако большинство семей традиционно отмечало его наряду с Рождеством. Таким образом, в первые десятилетия Советского Союза праздник считался скорее «семейным».
    Впервые праздник официально отметили лишь в конце 1936 года, после статьи видного советского деятеля Павла Постышева в газете «Правда». Вот небольшой ее отрывок: «Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе как “левые” загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец.
    Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей. В школах, детских домах, в дворцах пионеров, в детских клубах, в детских кино и театрах — везде должна быть детская елка! Горсоветы, председатели районных исполкомов, сельсоветы, органы народного образования должны помочь устройству советской елки для детей нашей великой социалистической родины». Новый год государство разрешило отмечать, однако 1 января оставался рабочим днем.
    1942 год, группа разведчиков Западного фронта встречает Новый год. В самоваре, скорее всего, спирт.
    Знаменитый фотограф Эммануил Евзерихин запечатлел свою семью у елки, 1954 год.
    Новогоднее представление в начале 1950-х.
    Только после войны начали по-настоящему складываться традиции празднования Нового года в СССР. Стали появляться елочные игрушки: вначале очень скромные — из бумаги, ваты и прочих материалов, позднее — красивые, яркие, сделанные из стекла и похожие на украшения елок дореволюционного времени.
    Само собой, игрушки не могли избежать советской символики — елки украшали всевозможные алые звезды, дирижабли и изображения пионеров и октябрят.
    Готовиться к праздникам в СССР нужно было загодя. Во-первых, закупить продукты — то есть «достать», выстоять в часовых очередях, получить в продуктовых заказах шпроты, икру, копченую колбасу.
    Обязательно было приготовить оливье, холодец, заливную рыбу, морковный и свекольный салаты, селедку под шубой, открыть заготовленные с лета маринованные огурчики и помидорчики, которые ввиду отсутствия сезонных овощей были неотъемлемой частью праздничного стола.
    Те, у кого имелся знакомый продавец в продуктовом магазине, могли позволить себе на Новый год коньяк за 4 рубля 12 копеек, шампанское «Советское» полусладкое, мандарины.
    Готовые торты тоже были дефицитом, поэтому в основном приходилось печь самим.
    Или долго стоять в очереди, как на этой фотографии.
    Во-вторых, нужно было обеспечить ребенка билетом на новогоднюю елку, подарком, костюмом снежники из марли или нарядом зайчика и мандаринами. Подарок, в составе которого были и карамельки, и яблоки, и грецкие орехи, предоставлял родителям профком. Мечтой каждого ребенка было попасть на главную елку страны — сначала в Колонный зал Дома Союзов, а после 1954 года — на Кремлевскую елку.
    Учащиеся ПТУ пришли на кремлевский новогодний праздник в национальных костюмах. Даже лестница плотно забита! 1955 год.
    В-третьих, каждой советской женщине всенепременно требовалось новое модное платье — его можно было сшить своими руками или в ателье, в редких случаях — купить у фарцовщиков. Магазин был последним местом, где реально было добыть себе соответствующую поводу обновку.
    Новогодние подарки — очередное испытание для советских граждан в процессе подготовки к Новому году. С любыми товарами в стране была напряженка, а с красивыми товарами дело было еще хуже, поэтому наши родители отправлялись в гости, прихватив шампанское, колбасу (желательно «Сервелат»), консервированные экзотические фрукты (ананасы), банки с красной и черной икрой и коробки шоколадных конфет.
    «Ничто так не красит женщину, как перекись водорода» — этот тезис становился как нельзя более актуален накануне каждого новогоднего торжества в Советском Союзе. Словосочетание «салон красоты» тогда не поняли бы самые завзятые модницы. В парикмахерские записывались за несколько недель, подготовка прически, макияжа и всего «новогоднего облика» требовала от советских женщин максимума времени, изобретательности и самостоятельности — иногда прически делали умелые руки подруг.
    В одной из парикмахерских Москвы, декабрь 1982 года.
    Последний этап подготовки — протереть (починить) телевизор, который, как утверждал почтальон Печкин, является «лучшим украшением новогоднего стола». «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Голубой огонек», «Морозко» — советские фильмы, передачи и мультики под утро, без которых ни один советский гражданин не мыслил себе праздничной ночи.
    Как готовились к Новому году в СССР

    Джерело: BigPicture

    Читайте також
    фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ