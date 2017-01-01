Как хамелеон: Иванка Трамп меняет цвет глаз при помощи линз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На что только не идут женщины, чтобы выглядеть лучше: как выяснилось, Иванка Трамп не только сделала несколько пластических операций, чтобы достичь желаемого результата, но и носит цветные линзы.

Пользователи Сети заметили, что на мероприятиях и эфирах, где появляется первая дочь США, у нее всегда разного цвета глаза — от темно-карих до светло-зеленых. Поклонники предположили, что Иванка использует специальные линзы, однако есть те, кто считает, что это природная особенность.

Сама Трамп пока никак не комментирует слухи. Но если посмотреть на снимки Иванки, то можно четко заметить разницу в цвете глаз, причем некоторые фото сделаны с разницей в несколько дней. Пользователи сходятся в том, что у Иванки априори не может быть карих глаз, так как, что у Дональда Трампа, что у ее матери Иваны глаза светлые, а, значит, скорее всего дочь президента использует цветные линзы. Впрочем, смотрите сами — разница очевидна.

Джерело: graziamagazine.ru