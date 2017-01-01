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    Как инопланетяне: перевернутые лица в серии портретов Анелии Лубсер

    • Сьогодні, 09:46
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    Фотографу из Южной Африки Анелии Лубсер (Anelia Loubser) принадлежит серия оригинальных портретов под названием «Отчуждение» (Alienation). Это перевёрнутые вверх тормашками лица людей, которые с первого взгляда можно принять за портреты инопланетных существ.

    Анелия Лубсер прекрасно играет с составом кадра, используя мимику лица, которая в основном представлена морщинами на лбу.

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    Создавая эту серию, автор бросает вызов зрительскому восприятию на основе контекста и перспективы. «Если вы смените свой взгляд на вещи, то вещи, на которые вы смотрите, тоже изменятся», - поясняет фотограф.

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    Как инопланетяне: перевернутые лица в серии портретов Анелии Лубсер
    Как инопланетяне: перевернутые лица в серии портретов Анелии Лубсер
    Как инопланетяне: перевернутые лица в серии портретов Анелии Лубсер
    Как инопланетяне: перевернутые лица в серии портретов Анелии Лубсер
    Как инопланетяне: перевернутые лица в серии портретов Анелии Лубсер
    Как инопланетяне: перевернутые лица в серии портретов Анелии Лубсер
    Как инопланетяне: перевернутые лица в серии портретов Анелии Лубсер
    Как инопланетяне: перевернутые лица в серии портретов Анелии Лубсер
    Как инопланетяне: перевернутые лица в серии портретов Анелии Лубсер
    Как инопланетяне: перевернутые лица в серии портретов Анелии Лубсер
    Как инопланетяне: перевернутые лица в серии портретов Анелии Лубсер
    Как инопланетяне: перевернутые лица в серии портретов Анелии Лубсер
    Как инопланетяне: перевернутые лица в серии портретов Анелии Лубсер
    Как инопланетяне: перевернутые лица в серии портретов Анелии Лубсер
    Как инопланетяне: перевернутые лица в серии портретов Анелии Лубсер
    Как инопланетяне: перевернутые лица в серии портретов Анелии Лубсер

    Джерело: cameralabs.org

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    фотограф
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