Как инопланетяне: перевернутые лица в серии портретов Анелии Лубсер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотографу из Южной Африки Анелии Лубсер (Anelia Loubser) принадлежит серия оригинальных портретов под названием «Отчуждение» (Alienation). Это перевёрнутые вверх тормашками лица людей, которые с первого взгляда можно принять за портреты инопланетных существ.

Анелия Лубсер прекрасно играет с составом кадра, используя мимику лица, которая в основном представлена морщинами на лбу.

Создавая эту серию, автор бросает вызов зрительскому восприятию на основе контекста и перспективы. «Если вы смените свой взгляд на вещи, то вещи, на которые вы смотрите, тоже изменятся», - поясняет фотограф.

Джерело: cameralabs.org