Как инопланетяне: перевернутые лица в серии портретов Анелии Лубсер
- Сьогодні, 09:46
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Фотографу из Южной Африки Анелии Лубсер (Anelia Loubser) принадлежит серия оригинальных портретов под названием «Отчуждение» (Alienation). Это перевёрнутые вверх тормашками лица людей, которые с первого взгляда можно принять за портреты инопланетных существ.
Анелия Лубсер прекрасно играет с составом кадра, используя мимику лица, которая в основном представлена морщинами на лбу.
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Создавая эту серию, автор бросает вызов зрительскому восприятию на основе контекста и перспективы. «Если вы смените свой взгляд на вещи, то вещи, на которые вы смотрите, тоже изменятся», - поясняет фотограф.
Джерело: cameralabs.org