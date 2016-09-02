Как из мультфильма: близняшки прославились благодаря невероятно пышным волосам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Девушки перестали выпрямлять локоны и стали растить волосы такими, какими им даровала их сама природа

Сестры-близнецы Киприана Куан и TK Wonder почти всю свою сознательную жизнь комплексовали из-за своей неординарной внешности - у девушек очень длинные и необычайно пышные волосы, которые не поддаются никакому стайлингу. Однако именно благодаря им они в итоге стали знаменитыми.

По словам близняшек, поначалу они просто стригли свои непослушные локоны, но выглядело это не очень привлекательно. Сестры признались, что из-за волос их дразнили с раннего детства, а когда стали старше, то обидные слова они получали уже в соцсетях, пишет Bored Panda.

Но в какой-то момент сестры перестали их выпрямлять и стали растить волосы такими, какими им даровала их сама природа. Это и сделало девушек настоящими королевами натуральных локонов, вызывающими восхищение у людей по всему миру.

Девушки завели блог в Instagram, где начали выкладывать свои фото и небольшие советы о красоте волос. На их аккаунт обратили внимание не только пользователи сети, но и модельное агентство IMG Models.

Сестры уже успели сняться в нескольких рекламных кампаниях известных брендов и появиться на обложках Vogue, Marie Claire и W Mag.

«Я думаю, что дело дошло до того, что к людям, носящим натуральные волосы, особенно чернокожим, стали относиться с пренебрежением, это легло клеймом на естественные волосы и прически в стиле афро, — говорит ТК Wonder, — Мы хотим разрушить эти стереотипы и избавить людей с естественными волосами от унизительного отношения».

Сейчас страницы красоток в Instgaram насчитывают более сотни тысяч подписчиков, а также девушки с удивительными темными локонами ведут на Facebook собственный блог о естественных волосах «Urban Bush Babes».