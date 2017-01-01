Как изменились актёры фильма «Титаник» за 20 лет

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«Титаник» (англ. Titanic) — фильм-катастрофа 1997 года, снятый режиссёром Джеймсом Кэмероном, в котором показана гибель легендарного лайнера «Титаник»

Это седьмой фильм режиссёра. Главные роли в фильме исполнили Кейт Уинслет (Роуз Дьюитт Бьюкейтер) и Леонардо Ди Каприо (Джек Доусон). Герои фильма, будучи членами различных социальных слоёв, влюбились друг в друга на борту злополучного корабля, совершавшего свой первый и последний рейс через Атлантический океан в 1912 году.

Премьера фильма в США состоялась 19 декабря 1997 года. Дистрибьютором фильма в Северной Америке выступила компания «Paramount Pictures», а во всём остальном мире — «20th Century Fox». Бюджет составил 200 000 000 долларов США — рекордный для своего времени. «Титаник» установил рекорд, став самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа, собрав в прокате во всём мире свыше 1,8 миллиардов долларов, и удерживал это достижение на протяжении 12 лет, пока оно не было побито фильмом того же режиссёра «Аватар». Помимо этого он возглавлял американский бокс-офис 15 недель, что сделало его вторым фильмом после «Инопланетянина» (1982), находившегося на этой позиции дольше всех — 16 недель.

В 1998 году «Титаник» был выдвинут на соискание кинопремии «Оскар» в 14 номинациях, в результате получил 11 из них, включая награду «Лучший фильм» 1997 года. Фильм стал рекордсменом по числу полученных наград «Оскар» наряду с такими фильмами, как «Бен-Гур» (1959) и «Властелин колец: Возвращение короля» (2003), в связи с чем часто признается лучшим фильмом в жанре мелодрама.

В этом году легендарному фильму исполняется 20 лет.

Хотите посмотреть, как изменились актёры фильма за эти годы?





Джерело: telegraf.com.ua