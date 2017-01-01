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    Как изменились актёры фильма «Титаник» за 20 лет

    • Сьогодні, 20:02
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    «Титаник» (англ. Titanic) — фильм-катастрофа 1997 года, снятый режиссёром Джеймсом Кэмероном, в котором показана гибель легендарного лайнера «Титаник»

    Это седьмой фильм режиссёра. Главные роли в фильме исполнили Кейт Уинслет (Роуз Дьюитт Бьюкейтер) и Леонардо Ди Каприо (Джек Доусон). Герои фильма, будучи членами различных социальных слоёв, влюбились друг в друга на борту злополучного корабля, совершавшего свой первый и последний рейс через Атлантический океан в 1912 году.

    Премьера фильма в США состоялась 19 декабря 1997 года. Дистрибьютором фильма в Северной Америке выступила компания «Paramount Pictures», а во всём остальном мире — «20th Century Fox». Бюджет составил 200 000 000 долларов США — рекордный для своего времени. «Титаник» установил рекорд, став самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа, собрав в прокате во всём мире свыше 1,8 миллиардов долларов, и удерживал это достижение на протяжении 12 лет, пока оно не было побито фильмом того же режиссёра «Аватар». Помимо этого он возглавлял американский бокс-офис 15 недель, что сделало его вторым фильмом после «Инопланетянина» (1982), находившегося на этой позиции дольше всех — 16 недель.

    В 1998 году «Титаник» был выдвинут на соискание кинопремии «Оскар» в 14 номинациях, в результате получил 11 из них, включая награду «Лучший фильм» 1997 года. Фильм стал рекордсменом по числу полученных наград «Оскар» наряду с такими фильмами, как «Бен-Гур» (1959) и «Властелин колец: Возвращение короля» (2003), в связи с чем часто признается лучшим фильмом в жанре мелодрама.

    В этом году легендарному фильму исполняется 20 лет.

    Хотите посмотреть, как изменились актёры фильма за эти годы?

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    Как изменились актёры фильма «Титаник» за 20 лет
    Кэл Хокли в исполнении Билли Зейна, 28 октября 2016 года.
    Кейт Уинслет и Билли Зейн, 27 марта 2012 года.
    Молли Браун в исполнении Кэти Бейтс, 26 марта 2017 года.
    Рут в исполнении Фрэнсис Фишер, 30 марта 2017 года.
    Капитан Эдвард Смит в исполнении Бернард Хилл, 27 марта 2012 года.
    Первый помощник Уильям МакМастер Мэрдок в исполнении Эвана Стюарта, 7 декабря 2015 года.
    Джек Доусон, которого сыграл Леонардо Ди Каприо, 26 февраля 2017 года.
    Пятый помощник Харольд Годфри Лоу. Йоан Граффадд, 3 февраля 2017 года.
    Спайсер в исполнении Дэвида Уорнера, 3 марта 2016 года.
    Томас Эндрюс в исполнении Виктора Гарбера, 2 апреля 2017.
    Владелец «Титаника» Брюс Исмей в исполнении Джонатана Хайда, 2016 год.
    Внучка Роуз Лиззи в исполнении Сьюзи Эмис, 15 ноября 2016 года
    Фабрицио в исполнении Дэнни Нуччи, 20 июня 2016 года
    Джеймс Кэмерон и Кейт Уинслет на съёмках фильма «Титаник».
    Джеймс Кэмерон и Кейт Уинслет 27 марта 2012 года.
    Роза Дьюитт Бьюкейтер в исполнении Кейт Уинслет, 27 сентября 2016 года.
    Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, 28 февраля 2016 года.
    Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, 28 февраля 2016 года.
    Как изменились актёры фильма «Титаник» за 20 лет


    Джерело: telegraf.com.ua

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