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    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет

    • Сьогодні, 20:08
    • Розсилка

    На протяжении 100 лет пропорции идеального женского тела менялись почти так же часто, как и модные тенденции

    Как вы думаете, что такое идеальная фигура?

    Не стоит в ответ показывать модель с обложки дамского журнала.

    Это всего лишь удачно сфотографированная школьница, которая наверняка в жизни выглядит далеко не так эффектно.

    В действительности эталон женской красоты у каждого мужчины свой.

    На протяжении 100 лет пропорции идеального женского тела менялись почти так же часто, как и модные тенденции.

    В некоторых случаях контрасты между десятилетиями шокируют и в то же время говорят об общественных настроениях.

    Как изменился эталон идеального женского тела за последний век?

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    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
    Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет

    Джерело: telegraf.com.ua

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