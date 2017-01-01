Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет

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На протяжении 100 лет пропорции идеального женского тела менялись почти так же часто, как и модные тенденции

Как вы думаете, что такое идеальная фигура?

Не стоит в ответ показывать модель с обложки дамского журнала.

Это всего лишь удачно сфотографированная школьница, которая наверняка в жизни выглядит далеко не так эффектно.

В действительности эталон женской красоты у каждого мужчины свой.

На протяжении 100 лет пропорции идеального женского тела менялись почти так же часто, как и модные тенденции.

В некоторых случаях контрасты между десятилетиями шокируют и в то же время говорят об общественных настроениях.

Как изменился эталон идеального женского тела за последний век?

Джерело: telegraf.com.ua