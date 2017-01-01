Как изменился эталон идеального женского тела за последние 100 лет
- Сьогодні, 20:08
-
Розсилка
На протяжении 100 лет пропорции идеального женского тела менялись почти так же часто, как и модные тенденции
Как вы думаете, что такое идеальная фигура?
Не стоит в ответ показывать модель с обложки дамского журнала.
Это всего лишь удачно сфотографированная школьница, которая наверняка в жизни выглядит далеко не так эффектно.
В действительности эталон женской красоты у каждого мужчины свой.
На протяжении 100 лет пропорции идеального женского тела менялись почти так же часто, как и модные тенденции.
В некоторых случаях контрасты между десятилетиями шокируют и в то же время говорят об общественных настроениях.
Как изменился эталон идеального женского тела за последний век?
Джерело: telegraf.com.ua