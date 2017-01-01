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    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками

    • Сьогодні, 07:26
    • Розсилка

    Многие взрослые люди с особой нежностью вспоминают свою любимую детскую игрушку, или даже хранят её до сих пор.

    Однако, обладатели домашних питомцев знают, что эта особенность присуща далеко не только людям.

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    Некоторые домашние животные воспринимают мягкие игрушки, как добычу, которую не хочется выпускать из лап.

    Животным, которых слишком рано разлучили с матерью, мягкие игрушки дарят чувство защищённости и комфорта. А иногда наши домашние питомцы предпочитают засыпать в обнимку с мягкими игрушками просто потому, что им так мягче, теплее и они не чувствуют себя одинокими.

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    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками
    Как маленькие дети: домашние питомцы, которые не расстаются со своими любимыми мягкими игрушками

    Джерело: ФотоТелеграф

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