Как менялся стиль Виктории Бекхэм с 1997-го по 2017 год
- Сьогодні, 09:09
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От коротких обтягивающих платьев и броского макияжа к широким брюкам и строгим рубашкам — мы проследили эволюцию стиля экс-«перчинки» и модного дизайнера миссис Бекхэм
Даже несмотря на чересчур откровенные наряды и слишком броский макияж, в начале своей карьеры Виктория выглядела гораздо элегантнее своих коллег по Spice Girls — недаром она заслужила прозвище Posh, «роскошная».
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Джерело: graziamagazine.ru