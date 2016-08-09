Как менялся стиль Виктории Бекхэм с 1997-го по 2017 год



Розсилка ВІДПРАВИТИ

От коротких обтягивающих платьев и броского макияжа к широким брюкам и строгим рубашкам — мы проследили эволюцию стиля экс-«перчинки» и модного дизайнера миссис Бекхэм

Даже несмотря на чересчур откровенные наряды и слишком броский макияж, в начале своей карьеры Виктория выглядела гораздо элегантнее своих коллег по Spice Girls — недаром она заслужила прозвище Posh, «роскошная».

Джерело: graziamagazine.ru