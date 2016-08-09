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    Как менялся стиль Виктории Бекхэм с 1997-го по 2017 год

    • Сьогодні, 09:09
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    От коротких обтягивающих платьев и броского макияжа к широким брюкам и строгим рубашкам — мы проследили эволюцию стиля экс-«перчинки» и модного дизайнера миссис Бекхэм

    Даже несмотря на чересчур откровенные наряды и слишком броский макияж, в начале своей карьеры Виктория выглядела гораздо элегантнее своих коллег по Spice Girls — недаром она заслужила прозвище Posh, «роскошная».

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    В модной карьере Вики были не только взлеты, но и падения — взгляните только на этот костюм подружки байкера. Сам «байкер», кстати, выглядит не лучше. Зато оба молоды, красивы, а Виктория еще и улыбается.
    Короткое платье, вытянутые утюжком волосы и болонка под мышкой — в 2000 году Виктория, уже родившая мужу первого сына, выглядела как среднестатистическая жена футболиста.
    Короткая стрижка, первая автобиография и первые грудные импланты — в 2001 году Виктория сконцентрировалась на сольной карьере и начала искать свою личную формулу элегантности, которая позже поможет ей в модной карьере.
    В начале нулевых Виктория Бекхэм попала под шквальный огонь критики в СМИ — слишком худая, слишком загорелая, с неестественной грудью, она буквально воплощала все «нездоровые» стандарты красоты, с которой тогда начали бороться.
    В 2005 году Виктория старалась играть на контрастах: то появлялась на публике в откровенных топах и потертых джинсах именного бренда, запущенного годом ранее, то приходит на показ Roberto Cavalli в костюме офисного «сотрудника месяца». Впрочем, Виктория права: строго — не обязательно скучно.
    В 2007 году Виктория Бекхэм выпустила коллекцию очков и, кажется, весь год не снимала их на публике. «Хорошие очки делают классным даже самый простой наряд», — заявила она тогда и мы вынуждены согласиться, это работает.
    В 2010 году Виктория стала одной из главных звезд «оскаровской» ковровой дорожки — нет, премию она не получила, просто выбрала удачное платье собственного дизайна.
    В 2011 году Виктория Бекхэм родила свою первую и единственную дочь, запустила демократичную линию Victoria by Victoria Beckham и получила британскую премию «Дизайнер года». А еще попала под огонь критики молодых мам — за то, что прогуливалась по Нью-Йорку и Лос-Анджелесу на головокружительно высоких каблуках, не выпуская из рук ребенка. Пожалуй, это был первый случай, когда поклонницы Вики осудили ее страсть к шпилькам. Врачи миссис Бекхэм их поддержали — в СМИ появилась информация, будто лечащий врач Виктории прямо запрещает ей носить каблуки.
    В 2011 году Виктория Бекхэм родила свою первую и единственную дочь, запустила демократичную линию Victoria by Victoria Beckham и получила британскую премию «Дизайнер года». А еще попала под огонь критики молодых мам — за то, что прогуливалась по Нью-Йорку и Лос-Анджелесу на головокружительно высоких каблуках, не выпуская из рук ребенка. Пожалуй, это был первый случай, когда поклонницы Вики осудили ее страсть к шпилькам. Врачи миссис Бекхэм их поддержали — в СМИ появилась информация, будто лечащий врач Виктории прямо запрещает ей носить каблуки.
    В 2014 году у Виктории Бекхэм открылся первый монобрендовый бутик в Лондоне и второе дыхание в выборе стильных монохромных нарядов — архив фотографий Вики того периода вполне можно было бы назвать «На 50 оттенков темнее».
    В 2016 году в гардеробе Виктории Бекхэм неожиданно появились кроссовки — раньше она даже на футбольное поле умудрялась выходить на каблуках. Вообще, экс-«перчинка» так и не отказалась от шпилек, несмотря на все уговоры врачей, — за пару лет до этого она начала носить оксфорды и балетки, но лодочки на стилетах так и остались ее фаворитами.
    Как менялся стиль Виктории Бекхэм с 1997-го по 2017 год

    Джерело: graziamagazine.ru

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