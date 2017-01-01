Как молоды мы были: трогательный фотосет в доме престарелых



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Время не стоит на месте, годы бегут, люди стареют, вспоминая о молодости с нежностью и любовью.

Ведь когда-то они были по-настоящему счастливы и сейчас, всё, что у них осталось - лишь воспоминания о былых временах.

Именно поэтому команда фотографов из Музея фотографий в Шанхае отправилась в один из домов престарелых для того, чтобы запечатлеть стариков со снимками в руках, на которых они молоды.

Таким образом, ребята решили не просто сделать несколько снимков для архива, но и провести целый день со стариками, чтобы порадовать их вниманием и разговорами о жизни. «Это замечательные люди, простые в общении, искрение и настоящие. Разговаривая с ними, мы не только узнали истории из их жизней, но и посмеялись от души, весело проводя время. Видели бы вы, как они радовались, получая фото на память. Ведь каждый такой кадр – маленький отрывок прошлого, полного чувств, переживаний, заботы и любви...» - рассказывает один из участников команды.

Как бы там ни было, а возраст – не помеха. Ведь чтобы жить и получать от жизни удовольствие не обязательно быть молодым, достаточно просто любить и быть любимым.

Джерело: Культурология