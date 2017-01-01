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    Как молоды мы были: трогательный фотосет в доме престарелых

    • Сьогодні, 16:16
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    Время не стоит на месте, годы бегут, люди стареют, вспоминая о молодости с нежностью и любовью.

    Ведь когда-то они были по-настоящему счастливы и сейчас, всё, что у них осталось - лишь воспоминания о былых временах.

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    Именно поэтому команда фотографов из Музея фотографий в Шанхае отправилась в один из домов престарелых для того, чтобы запечатлеть стариков со снимками в руках, на которых они молоды.

    Таким образом, ребята решили не просто сделать несколько снимков для архива, но и провести целый день со стариками, чтобы порадовать их вниманием и разговорами о жизни. «Это замечательные люди, простые в общении, искрение и настоящие. Разговаривая с ними, мы не только узнали истории из их жизней, но и посмеялись от души, весело проводя время. Видели бы вы, как они радовались, получая фото на память. Ведь каждый такой кадр – маленький отрывок прошлого, полного чувств, переживаний, заботы и любви...» - рассказывает один из участников команды.

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    Чьоран Хонг, 93 года
    Чжан Хонгфан, 84 года
    Ганжи Лин, 89 лет.
    Хьюпинг Дао, 76 лет
    Мингшиа Чжан, 80 лет
    Чёнгшен Сон, 85 лет
    Ян Гэ, 93 года.
    Рьильин Шен, 91 год.
    Как молоды мы были: трогательный фотосет в доме престарелых

    Как бы там ни было, а возраст – не помеха. Ведь чтобы жить и получать от жизни удовольствие не обязательно быть молодым, достаточно просто любить и быть любимым.

    Джерело: Культурология

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    фотограф
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