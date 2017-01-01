Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

И птицы сыты, и фотограф счастлив

Когда Лиза М. Ка (Lisa M.Ca) переехала с мужем из Германии в штат Мичиган, она обратила внимание, что погодные условия в обоих местах схожи, а птицы водятся совсем разные.

Чтобы ближе изучить пернатых, она установила специальную фотобудку для птиц, снабжённую кормушкой и отсеком для крепления фотокамеры. Это устройство предназначено для макросъёмки дворовых птиц.

Полученные фотографии Лиза выложила на Facebook и они молниеносно обрели вирусную популярность. Теперь она ведёт блог и продолжает подкармливать и фотографировать птиц. Самые яркие кадры предлагаем вам посмотреть ниже.

Джерело: cameralabs.org