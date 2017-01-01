Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
- Сьогодні, 12:04
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Розсилка
И птицы сыты, и фотограф счастлив
Когда Лиза М. Ка (Lisa M.Ca) переехала с мужем из Германии в штат Мичиган, она обратила внимание, что погодные условия в обоих местах схожи, а птицы водятся совсем разные.
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Чтобы ближе изучить пернатых, она установила специальную фотобудку для птиц, снабжённую кормушкой и отсеком для крепления фотокамеры. Это устройство предназначено для макросъёмки дворовых птиц.
Полученные фотографии Лиза выложила на Facebook и они молниеносно обрели вирусную популярность. Теперь она ведёт блог и продолжает подкармливать и фотографировать птиц. Самые яркие кадры предлагаем вам посмотреть ниже.
Джерело: cameralabs.org