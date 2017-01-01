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    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии

    • Сьогодні, 12:04
    • Розсилка

    И птицы сыты, и фотограф счастлив

    Когда Лиза М. Ка (Lisa M.Ca) переехала с мужем из Германии в штат Мичиган, она обратила внимание, что погодные условия в обоих местах схожи, а птицы водятся совсем разные.

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    Чтобы ближе изучить пернатых, она установила специальную фотобудку для птиц, снабжённую кормушкой и отсеком для крепления фотокамеры. Это устройство предназначено для макросъёмки дворовых птиц.

    Полученные фотографии Лиза выложила на Facebook и они молниеносно обрели вирусную популярность. Теперь она ведёт блог и продолжает подкармливать и фотографировать птиц. Самые яркие кадры предлагаем вам посмотреть ниже.

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    на весь екран згорнути
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии
    Как, подкармливая птиц, можно делать отличные фотографии

    Джерело: cameralabs.org

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    фотограф
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