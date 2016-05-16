Как приходит весна в разных точках мира (фото)

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Палестина, Германия, Канада, Китай, Франция, и многие другие страны встречают приход весны

В Украине подходит к окончанию март, в мире также празднуют приход весны. В Европе, Азии, США встречают самую нежную пору года.

Цветущие магнолии в Страсбурге, Франция





Девушка лежит посреди лужайки нарциссов в Лондоне, Великобритания

Толпа на мосту во время праздника «Caiqiaohui». В китайской провинции Сычуань верят, что если во время весеннего равноденствия ступить на мост, то это избавит на год от болезней.