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    Как приходит весна в разных точках мира (фото)

    • Сьогодні, 16:36
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    Палестина, Германия, Канада, Китай, Франция, и многие другие страны встречают приход весны

    В Украине подходит к окончанию март, в мире также празднуют приход весны. В Европе, Азии, США встречают самую нежную пору года.

    Цветущие магнолии в Страсбурге, Франция
    Цветущие магнолии в Страсбурге, Франция


    Девушка лежит посреди лужайки нарциссов в Лондоне, Великобритания

    Девушка лежит посреди лужайки нарциссов в Лондоне, Великобритания

    Толпа на мосту во время праздника «Caiqiaohui». В китайской провинции Сычуань верят, что если во время весеннего равноденствия ступить на мост, то это избавит на год от болезней.
    Толпа на мосту во время праздника «Caiqiaohui»
    Толпа на мосту во время праздника «Caiqiaohui»

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    Пчела летает над «котиками», Потсдам, Германия
    Лебедь на альпийском озере Вайсензее, Германия
    Цветущие магнолии в Страсбурге, Франция
    Девушка лежит посреди лужайки нарциссов в Лондоне, Великобритания
    Палестинский мальчик на сборе цвета горчицы в Секторе Газа. Сбор горчицы – символ весны
    Утренняя роса на лепестке нарцисса в парке Софтон, Ливерпуль, Англия
    Толпа на мосту во время праздника «Caiqiaohui». В китайской провинции Сычуань верят, что если во время весеннего равноденствия ступить на мост, то это избавит на год от болезней
    Сбор сока клена в Лаудоне, Великобритания
    Турист отдыхает в кресле у своей альпийской хижины, Офтершванг, Германия
    Взрыв льда на реке Ридо в Канаде, для облегчения весеннего паводка
    Как приходит весна в разных точках мира (фото)
    Праздник весны под названием Холи, характерен не только для Индии. Теперь он и в корейском Пусане
    Взрыв льда на реке Ридо в Канаде, для облегчения весеннего паводка
    Канатоходец демонстрирует свое мастерство на берегу Рейна в пригороде Дюссельдорфа, Германия
    Наслаждение весной в Парк де Бют-Шомон, Париж, Франция
    Как приходит весна в разных точках мира (фото)

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    фотограф
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