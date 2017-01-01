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    Как шторами правильно зонировать квартиру

    • Сьогодні, 13:39
    • Розсилка

    Даже полупрозрачные шторы визуально разделяют пространство большой комнаты

    Зонирование квартиры меняет ее до неузнаваемости.

    Панели и декоративные перегородки удобно заменить шторами.

    Это самый быстрый, недорогой и простой способ разделения комнаты.

    Они не «съедают» пространство. Толщина штор не сравнится с толщиной стенок.

    Легкий балдахин разграничивает спальную и игровую зоны в детской комнате.

    Плотные шторы отделяют рабочую зону от спальни.

    Даже полупрозрачные шторы визуально разделяют пространство большой комнаты.

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    Как шторами правильно зонировать квартиру
    Как шторами правильно зонировать квартиру
    Как шторами правильно зонировать квартиру
    Как шторами правильно зонировать квартиру
    Как шторами правильно зонировать квартиру
    Как шторами правильно зонировать квартиру
    Как шторами правильно зонировать квартиру
    Как шторами правильно зонировать квартиру
    Как шторами правильно зонировать квартиру
    Как шторами правильно зонировать квартиру
    Как шторами правильно зонировать квартиру
    Как шторами правильно зонировать квартиру
    Как шторами правильно зонировать квартиру
    Как шторами правильно зонировать квартиру
    Как шторами правильно зонировать квартиру
    Как шторами правильно зонировать квартиру
    Как шторами правильно зонировать квартиру
    Как шторами правильно зонировать квартиру

    Джерело: Gazeta.ua

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