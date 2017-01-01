Как шторами правильно зонировать квартиру
- Сьогодні, 13:39
-
Розсилка
Даже полупрозрачные шторы визуально разделяют пространство большой комнаты
Зонирование квартиры меняет ее до неузнаваемости.
Панели и декоративные перегородки удобно заменить шторами.
Это самый быстрый, недорогой и простой способ разделения комнаты.
Они не «съедают» пространство. Толщина штор не сравнится с толщиной стенок.
Легкий балдахин разграничивает спальную и игровую зоны в детской комнате.
Плотные шторы отделяют рабочую зону от спальни.
Даже полупрозрачные шторы визуально разделяют пространство большой комнаты.
Джерело: Gazeta.ua