Как стали выглядеть звезды Голливуда после появления в их жизни наркотиков и алкоголя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люди склонны к саморазрушению, ведь что может быть проще и заманчивее, чем отдохнуть и забыться с бутылочкой крепкого напитка или чего-нибудь посерьезнее, а то, что будет потом – будет потом.

Но это «потом» всегда настигает беспечного любителя легкого «отдыха», превращая его в наркомана или алкоголика. Предлагаем вам посмотреть, как изменились некогда знаменитые голливудские звезды после того, как пристрастились к наркотикам и алкоголю.