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    Как стали выглядеть звезды Голливуда после появления в их жизни наркотиков и алкоголя

    • Сьогодні, 10:01
    • Розсилка

    Люди склонны к саморазрушению, ведь что может быть проще и заманчивее, чем отдохнуть и забыться с бутылочкой крепкого напитка или чего-нибудь посерьезнее, а то, что будет потом – будет потом.

    Но это «потом» всегда настигает беспечного любителя легкого «отдыха», превращая его в наркомана или алкоголика. Предлагаем вам посмотреть, как изменились некогда знаменитые голливудские звезды после того, как пристрастились к наркотикам и алкоголю.

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    Маколей Калкин. Когда-то был одни из самых успешных и популярных детей-звезд.
    Борется с наркозависимостью.
    Гэри Бьюзи. Однажды был номинирован на премию Оскар за лучшую мужскую роль.
    После передозировки кокаина попал в аварию на мотоцикле.
    Ян-Майкл Винсент. Когда-то был телевизионной звездой.
    Сейчас сражается с алкоголизмом, нижняя часть его правой ноги была ампутирована.
    Майк Тайсон. Когда-то был абсолютным чемпионом мира.
    Сейчас страдает от алкоголизма и маниакально-депрессивного психоза.
    Аксель Роуз. Когда-то был вокалистом популярной рок-группы Guns N ‘Roses и любимчиком публики.
    Имеет проблемы с наркотиками, из-за влияния которых ему были диагностированы психоз и биполярное расстройство.
    Бой Джордж. Необычайно яркий вокалист некогда популярной группы Culture Club.
    Боролся с героиновой зависимостью на протяжении многих лет.
    Оззи Осборн. Самый известный металхэд в мире, музыкант и вокалист группы Black Sabbath.
    Много лет употребления тяжелых наркотиков.
    Уитни Хьюстон. Одна из самых популярных и продаваемых певиц в мире.
    Долгое время принимала кокаин, умерла, утонув в ванне отеля.
    Элвис Пресли. Король рок-н-ролла.
    Многие годы злоупотреблял наркотиками, из-за которых имел серьезные проблемы со здоровьем.
    Лейф Гаррет. Когда-то был идолом для подростков.
    Имеет много проблем с наркотиками и с законом.
    Как стали выглядеть звезды Голливуда после появления в их жизни наркотиков и алкоголя

    Джерело: ФотоТелеграф
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