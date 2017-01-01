Как стюардесса: американцы раскритиковали первый официальный портрет Мелании Трамп

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Журналисты и пользователи соцсетей опять сравнили Меланию Трамп и Мишель Обаму.

Официальный портрет жены Трампа появился спустя три месяца после его инаугурации:

«Для меня большая честь быть в роли первой леди, я с нетерпением жду, когда начну служить интересам жителей Америки в ближайшие годы», - такими словами был подписан снимок.

Журналисты и пользователи соцсетей уже успели вылить шквал критики. В частности, медийщики сравнивают снимок Мелании со снимком её предшественницы, пишет журнал Elle. На своем первом официальном портрете Мишель Обама выглядит более неформальной, она улыбается и излучает дружелюбие, так и хочется к ней подойти и пообщаться.

Официальный портрет Мелании Трамп

Совершенно противоположные чувства вызывает портрет Мелании. Со сложенными руками она напоминает скорее стюардессу – пишут американские издания. Вместо улыбки – стальной фирменный прищур, и она создает впечатление закрытой личности. Особого внимания заслуживает немаленький бриллиант, который забирает на себя все внимание.

Мишель Обама