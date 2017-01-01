Как тает Арктика: впечатляющее сравнение кадров XX века и современных



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сотню лет назад Арктика была одним из самых малоизученных мест нашей планеты. Сейчас она исследована вдоль и поперек, но экспедиции прибывают сюда не реже, чем прежде. Правда, уже с другой миссией. Ученых заботят последствия глобального потепления.

Шведский фотограф Кристиан Аслунд, работающий в Гринписе, раздобыл в Норвежском полярном институте кадры арктических ледников, сделанные в начале XX века.

После чего точно определил локации, где они были сняты, и запечатлел нынешнее положение дел. Сравнение получилось неутешительным. Запасы пресной воды на Земле неуклонно сокращаются.

Джерело: BigPicture