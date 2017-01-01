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    Как тает Арктика: впечатляющее сравнение кадров XX века и современных

    • Сьогодні, 06:56
    • Розсилка

    Сотню лет назад Арктика была одним из самых малоизученных мест нашей планеты. Сейчас она исследована вдоль и поперек, но экспедиции прибывают сюда не реже, чем прежде. Правда, уже с другой миссией. Ученых заботят последствия глобального потепления.

    Шведский фотограф Кристиан Аслунд, работающий в Гринписе, раздобыл в Норвежском полярном институте кадры арктических ледников, сделанные в начале XX века.

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    После чего точно определил локации, где они были сняты, и запечатлел нынешнее положение дел. Сравнение получилось неутешительным. Запасы пресной воды на Земле неуклонно сокращаются.

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    Как тает Арктика: впечатляющее сравнение кадров XX века и современных
    Как тает Арктика: впечатляющее сравнение кадров XX века и современных
    Как тает Арктика: впечатляющее сравнение кадров XX века и современных
    Как тает Арктика: впечатляющее сравнение кадров XX века и современных
    Как тает Арктика: впечатляющее сравнение кадров XX века и современных
    Как тает Арктика: впечатляющее сравнение кадров XX века и современных
    Как тает Арктика: впечатляющее сравнение кадров XX века и современных
    Как тает Арктика: впечатляющее сравнение кадров XX века и современных
    Как тает Арктика: впечатляющее сравнение кадров XX века и современных

    Джерело: BigPicture

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