Как украинские звезды отмечали Пасху



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пасха — светлейший и прекраснейший праздник, который еще сильнее сближает родных людей.

В этот день хочется быть рядом с теми, кого любишь, чтобы разделить друг с другом тот свет и трепет, который излучает этот весенний день. Даже пасмурная погода не мешает людям испытывать тепло, которое волшебным образом пробуждается каждый год в день Пасхи. Знаменитости тоже стараются проводить этот день с близкими людьми, следуя пасхальным традициям. Многие чтят их, раскрашивая яйца и выпекая куличи. Нередко в день Пасхи можно встретить отечественных знаменитостей в церкви вместе со своими семьями.

Мы решили показать вам, кто из звезд в 2017 году отметил Пасху по всем канонам!

По материалам: Маркетиум