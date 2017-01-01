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    Как украинские звезды отмечали Пасху

    • Сьогодні, 15:26
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    Пасха — светлейший и прекраснейший праздник, который еще сильнее сближает родных людей.

    В этот день хочется быть рядом с теми, кого любишь, чтобы разделить друг с другом тот свет и трепет, который излучает этот весенний день. Даже пасмурная погода не мешает людям испытывать тепло, которое волшебным образом пробуждается каждый год в день Пасхи. Знаменитости тоже стараются проводить этот день с близкими людьми, следуя пасхальным традициям. Многие чтят их, раскрашивая яйца и выпекая куличи. Нередко в день Пасхи можно встретить отечественных знаменитостей в церкви вместе со своими семьями.

    Мы решили показать вам, кто из звезд в 2017 году отметил Пасху по всем канонам!

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    Ольга Фреймут провела день в кругу семьи
    Светлана Лобода не забыла поздравить поклонников со светлым днем!
    Молодая мамочка Катерина Осадчая посвятила куличи и тут же выложила подтверждающее фото.
    Певица Светлана Тарабарова в этот день тоже побывала в церкви
    Ольга Сумская отпраздновала в кругу самых близких!
    Виталий Козловский посвятил пасхи вместе со своей невестой Раминой.
    Сергей Бабкин тоже поспешил выложить фотографию со своей женой.
    Наталья Валевская провела этот праздник в гостях у мамы
    Тина Кароль с сыном в церкви
    Как украинские звезды отмечали Пасху

    По материалам: Маркетиум

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