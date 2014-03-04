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    Как в Испании проходит карнавал демонов

    • Сьогодні, 14:29
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    Карнавал демонов
    Карнавал демонов

    В Стране Басков проходит ежегодный карнавал демонов. В нем участвуют мужчины из двух соседствующих деревень — Итурен и Зубьета

    По традиции, каждый год в конце января они обряжаются в овечьи шкуры и привязывают на спины колокольчики — их звон, как считается, отпугивает демонов.

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    В таком виде полагается прошествовать по улицам деревень в окружении жителей, одетых в страшные костюмы.

    Так жители Страны Басков стараются привлечь удачу и процветание.

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    Как в Испании проходит карнавал демонов
    Как в Испании проходит карнавал демонов
    Как в Испании проходит карнавал демонов
    Как в Испании проходит карнавал демонов
    Как в Испании проходит карнавал демонов
    Как в Испании проходит карнавал демонов
    Как в Испании проходит карнавал демонов
    Как в Испании проходит карнавал демонов
    Как в Испании проходит карнавал демонов
    Как в Испании проходит карнавал демонов
    Как в Испании проходит карнавал демонов
    Как в Испании проходит карнавал демонов
    Как в Испании проходит карнавал демонов
    Как в Испании проходит карнавал демонов
    Как в Испании проходит карнавал демонов
    Как в Испании проходит карнавал демонов

    Джерело: Газета.Ру

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    фотограф
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