Как в Испании проходит карнавал демонов

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Карнавал демонов

В Стране Басков проходит ежегодный карнавал демонов. В нем участвуют мужчины из двух соседствующих деревень — Итурен и Зубьета

По традиции, каждый год в конце января они обряжаются в овечьи шкуры и привязывают на спины колокольчики — их звон, как считается, отпугивает демонов.

В таком виде полагается прошествовать по улицам деревень в окружении жителей, одетых в страшные костюмы.

Так жители Страны Басков стараются привлечь удачу и процветание.

Джерело: Газета.Ру