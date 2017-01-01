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    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу

    • Сьогодні, 11:26
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    Испания
    Испания

    В Испании наблюдается необычное явление: в соборах и церквях собираются жители страны с самыми разнообразными домашними питомцами

    Собаки, кошки, хомяки, попугаи, лошади — словом, все без исключения животные 17 января ежегодно получают право получить благословение в церкви и быть окропленными святой водой.

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    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу
    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу
    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу
    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу
    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу
    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу
    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу
    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу
    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу
    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу
    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу
    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу
    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу
    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу
    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу
    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу
    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу
    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу
    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу
    Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу

    Джерело: Газета.Ру

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