Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу
- Сьогодні, 11:26
-
Розсилка
Испания
В Испании наблюдается необычное явление: в соборах и церквях собираются жители страны с самыми разнообразными домашними питомцами
Собаки, кошки, хомяки, попугаи, лошади — словом, все без исключения животные 17 января ежегодно получают право получить благословение в церкви и быть окропленными святой водой.
Читайте також
Так испанцы отмечают День святого Антония, покровителя животных, монаха, жившего в III веке н.э. в Египте.
Джерело: Газета.Ру