Как в Испании собаки, кошки и лошади приходят к Богу

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Испания

В Испании наблюдается необычное явление: в соборах и церквях собираются жители страны с самыми разнообразными домашними питомцами

Собаки, кошки, хомяки, попугаи, лошади — словом, все без исключения животные 17 января ежегодно получают право получить благословение в церкви и быть окропленными святой водой.

Так испанцы отмечают День святого Антония, покровителя животных, монаха, жившего в III веке н.э. в Египте.

Джерело: Газета.Ру