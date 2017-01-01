Как в сказке: фото фестиваля глицинии в Японии

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Одновременно в одном японском парке зацветают 350 глициний

Весна - самое волшебное время года в Японии. Это не только благодаря всемирно известному цветению сакуры, но и ежегодному фестивалю глицинии, который нельзя пропустить, если вы приехали весной в Японию.

Цветочный парк Асикага в японской префектуре Тотиги, всего в двух часах езды от токийского вокзала на поезде, может похвастаться более чем 350 глициниями, которые год за годом наполняют парк ослепительными красками.

Посетители могут также пройти через 80-метровый туннель, покрытый уникальными белыми цветами глицинии. Дерево глицинии floribunda является родным для Японии, и некоторым из деревьев в Асикаге более 150 лет.

Фестиваль Глицинии в 2017 году начнется 15 апреля и продлится до конца мая. Цветочный парк Асикага был ранее включен в список «мечт» CNN на 2014 год.

Джерело: boredpanda.com